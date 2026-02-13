ΕΛΑΣ μετά το SMS Κωνσταντοπούλου στον Χρυσοχοΐδη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: Το περιστατικό διερευνάται
ΕΛΑΣ μετά το SMS Κωνσταντοπούλου στον Χρυσοχοΐδη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: Το περιστατικό διερευνάται
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών»
Ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό ότι διεξάγεται έρευνα μετά την καταγγελία που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα είπε στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».
Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.
Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.
Στο επίκεντρο της κριτικής της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την κα Κωνσταντοπούλου.
«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» επισημαίνει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην ανάρτησή της και ζητά από τον κο Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!
Στην μακροσκελή ανάρτηση της η Ζωή Κωνστνατοπούλου κάνει αναφορές στις δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, μιλά για λειτουργία παρακράτους με την σύνδεση αστυνομίας και Κυβέρνησης και προσθέτει ότι επικοινώνησε μαζί της για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του, αναφέρει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.
Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.
