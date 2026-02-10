Το ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία
Το ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία
Είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022»
Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.
Όπως είπε η κυρία Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».
«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ. Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε όταν στο μέλλον όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να αποκατασταθούν οι σχέσεις» κατέληξε για το θέμα αυτό εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Κληθείσα να σχολιάσει τα όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για τον Νίκο Δένδια, η κυρία Ζωχιού τόνισε ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και έμπρακτη επιδίωξή της είναι η ειρήνη και οι σχέσεις καλής γιετονίας», ξεκαθαρίζοντας για άλληα μια φορά ότι «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση». Παράλληλα διευκρίνισε ότι ο Νίκος Δένδιας δεν θα είναι στην Άγκυρα αύριο, Τετάρτη, καθώς θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου θα είναι και ο ομόλογός του της Τουρκίας».
Όσον αφορά, τέλος, την υπόθεση κατασκοπίας από τον 45χρονο Σμήναρχο υπέρ της Κίνας και αν έχει υπάρξει επαφή με την κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι το ΥΠΕΞ περιμένει τα στοιχεία και το σχετικό πόρισμα, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας «εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό» και ότι «η πρόθεσή μας είναι να τις συνεχίσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα»
Όπως είπε η κυρία Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».
«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ. Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε όταν στο μέλλον όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να αποκατασταθούν οι σχέσεις» κατέληξε για το θέμα αυτό εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Κληθείσα να σχολιάσει τα όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για τον Νίκο Δένδια, η κυρία Ζωχιού τόνισε ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και έμπρακτη επιδίωξή της είναι η ειρήνη και οι σχέσεις καλής γιετονίας», ξεκαθαρίζοντας για άλληα μια φορά ότι «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση». Παράλληλα διευκρίνισε ότι ο Νίκος Δένδιας δεν θα είναι στην Άγκυρα αύριο, Τετάρτη, καθώς θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου θα είναι και ο ομόλογός του της Τουρκίας».
Όσον αφορά, τέλος, την υπόθεση κατασκοπίας από τον 45χρονο Σμήναρχο υπέρ της Κίνας και αν έχει υπάρξει επαφή με την κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι το ΥΠΕΞ περιμένει τα στοιχεία και το σχετικό πόρισμα, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας «εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό» και ότι «η πρόθεσή μας είναι να τις συνεχίσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα