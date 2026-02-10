Το ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία

Είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022»