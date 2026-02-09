Φιντάν: Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας και το πολιτικό κόστος
Χακάν Φιντάν Νίκος Δένδιας

Φιντάν: Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας και το πολιτικό κόστος

«Ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης θέλουν, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο CNN Τurk

Φιντάν: Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας και το πολιτικό κόστος
Λίγα 24ωρα πριν την επικείμενη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Τ. Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, ο Tούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση να λύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.

Στη  συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν παρέλειψε όμως να αφήσει αιχμές σε βάρος του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια .

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Πιστεύω πραγματικά ότι (σ.σ. οι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης) έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός και πρόσθεσε ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

Ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε μάλιστα ότι οι ηγέτες που έρχονται από την Ελλάδα βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και στην πληρωμή ενός πολιτικού τιμήματος!

Ο Φιντάν με άλλα λόγια ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα έχει παρουσιάσει... δημιουργικές λύσεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά για τη μη επίλυσή τους ευθύνεται ο Δένδιας (!) και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται και όχι οι συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και οι διαρκείς αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στη συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν η Άγκυρα «θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για τις επιδιώξεις της γειτονικής χώρας.
