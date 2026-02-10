Φάμελλος: Η Καρυστιανού δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις, έχει τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά»