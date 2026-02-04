Τασούλας για την τραγωδία στη Χίο: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωνσταντίνος Τασούλας Χίος

Τασούλας για την τραγωδία στη Χίο: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων»

Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη.

Τασούλας για την τραγωδία στη Χίο: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια τόσων ανθρώπων στην τραγωδία στη Χίο.

Την ίδια ώρα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Τασούλας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης