Βολουδάκη: Απέλαση για όποιον λειτουργεί παράνομο τζαμί, σε άλλες χώρες μπορεί να λειτουργήσει χριστιανική εκκλησία χωρίς κανόνες;
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε τη σύλληψη Μπαγκλαντεσιανού που λειτουργούσε παράνομα τζαμί στην Αθήνα
Τη θέση ότι θα υπάρξει άμεσα απέλαση για όποιον λειτουργεί παράνομο τζαμί εξέφρασε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε.
Αναλυτικότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ και απαντώντας σε ερώτηση που της έγινε για την είδηση της σύλληψης Μπαγκλαντεσιανού που λειτουργούσε παράνομα τζαμί στην Αθήνα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με αυτό το θέμα.
«Γι’ αυτό υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη. Αυτό εφαρμόσαμε χθες, η οποία προβλέπει ότι κλείνουν μόλις διαπιστωθεί ότι πρόκειται να λειτουργήσουν. Από εκεί και πέρα εκδίδεται απόφαση απέλασης και επιστροφής στη χώρα προέλευσης του ατόμου που λειτουργεί το τζαμί. Έτσι θα συνεχίσουμε και στο εξής», είπε αρχικά
Και κατέληξε: «Δηλαδή, στις αντίστοιχες χώρες θα μπορούσε να λειτουργεί μια χριστιανική εκκλησία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ακολουθούμε κανόνες και νόμους. Σεβασμός στη θρησκεία, αλλά με κανόνες και όχι άναρχα».
