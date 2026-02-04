Συνέδριο υπό πίεση στο ΠΑΣΟΚ με φόντο τη δημοσκοπική καθήλωση και τις ανοιχτές εσωκομματικές συγκρούσεις
Δούκας, Γερουλάνος και «προεδρικοί» σε νέα μετωπική ενόψει Μαρτίου – Στο τραπέζι στρατηγική, συνεργασίες και εσωκομματική δημοκρατία
Σκαλί-σκαλί , με ένταση και διαφωνίες, ανεβαίνουν ηγεσία και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον «Γολγοθά» της προσυνεδριακής περιόδου, με φόντο τη δημοσκοπική καθήλωση και την μέχρι τώρα αδυναμία του κόμματος να διαμορφώσει τους όρους για την προσδοκώμενη εκτίναξη της δυναμικής του στις προσεχείς εκλογές.
Το Συνέδριο στο τέλος του Μαρτίου είναι εκ των πραγμάτων ένας κρίσιμος «σταθμός» που, αν δεν αποδειχθεί ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός στη διαδρομή προς τις κάλπες, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πορεύεται με τις ίδιες αβεβαιότητες και τον κίνδυνο της περαιτέρω συρρίκνωσης του αποτυπώματός του στο άκρως ανταγωνιστικό, προεκλογικό, περιβάλλον. Η ανησυχία των περισσότερων στελεχών βασίζεται στην παραδοχή ότι η λειτουργία του κόμματος μοιάζει περισσότερο με ένα «κλειστό παιχνίδι» κι ότι η οποιαδήποτε ένσταση ή διαφωνία που κατατίθεται στα κεντρικά κομματικά όργανα (όταν συνεδριάζουν) αντιμετωπίζεται ως προσπάθεια υπονόμευσης της Χαριλάου Τρικούπη και ως αφορμή επίθεσης στις διαφορετικές φωνές. Κορυφαία στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος μπαίνουν στο στόχαστρο «προεδρικών», οι οποίοι κρατούν το νήμα της σύγκρουσης από τις εσωκομματικές κάλπες του 2024 για την εκλογή ηγεσίας. Στο Συνέδριο θα συγκρουστούν εκ νέου οι διαφορετικές τάσεις, τόσο στο πεδίο των μηχανισμών, όσο και στο πεδίο της στρατηγικής χάραξης για την «επόμενη μέρα».
Ο Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση της άποψής του στην Πολιτική Γραμματεία ότι «η μέχρι τώρα στρατηγική μας απέτυχε» επανέρχεται και μιλώντας χθες στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 850 στελέχη, έστειλε μήνυμα μάχης προς το Συνέδριο και τις εκλογές, με τη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ. Η εισαγωγή του είχε να κάνει με το σενάριο περί του «φευγάτου Δούκα» και την απάντησή του σε όσους το διακινούν, εντός του ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας ότι καλλιεργεί την έξοδό του και τη σύμπλευσή του με άλλο κόμμα, ενδεχομένως με το εκκολαπτόμενο του Αλέξη Τσίπρα. «Πρόκειται για αθλιότητες, έχω ξεκαθαρίσει ότι μιλώ για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και για τον στόχο της νικηφόρας πορείας του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Δούκας ζητώντας πολιτική αφύπνιση, καθαρές θέσεις και συλλογικές δράσεις. «Ο στόχος της πρώτης θέσης προς τις εκλογές θα απομακρύνεται αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθαρή πολιτική γραμμή και δεν σηματοδοτεί ρήξεις απέναντι στη Δεξιά», υποστήριξε και υπογράμμισε «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο».
Στη συνέχεια το κορυφαίο στέλεχος είπε ξανά ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και υπενθύμισε την πρότασή του να υπάρξει σχετικό ψήφισμα στο Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κάνοντας αναφορά στο «έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως οι προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις» και σημείωσε ότι «έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών». Μάλιστα επέμεινε στην πρότασή του για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και την άμεση συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα στελέχη που συμμετείχαν στην συνάντηση, με πρωτοβουλία του Δούκα, αναφέρθηκαν με σκληρά λόγια στις πρακτικές της ηγεσίας και κράτησαν σαφείς αποστάσεις από τη θέση της Άννας Διαμαντοπούλου, ότι οι όποιες μετεκλογικές συνεργασίες θα εξαρτηθούν από τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν στις εκλογές.
Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας χθες στο ΕΡΤnews έκανε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη λέγοντας ότι από εκεί προέρχεται η τοξικότητα, δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας και επισήμανε ότι πρέπει να αναδεικνύει τις θέσεις του και όχι τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης ο οποίος στην εσωκομματική μάχη είχε στηρίξει την υποψηφιότητα Δούκα, με ανάρτησή του χθες, εξήγησε ότι «Συνέδριο σε Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα- όπως σε όλη την Ευρώπη- σημαίνει διαφορετικές απόψεις, τάσεις και πλατφόρμες» και πρόσθεσε ότι «φυσικά υπάρχει η ανάγκη της σύνθεσης και ο σεβασμός των τελικών αποφάσεων». Όμως όπως υπογράμμισε αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας για την στάση διάφορων προεδρικών στελεχών: «Η λογική του "εσωτερικού εχθρού" για το εσωκομματικό πεδίο παραπέμπει σε Σταλινικά κομμουνιστικά κόμματα. Όχι σε ανοιχτά, σύγχρονα Σοσιαλιστικά κινήματα». Ο κ Μαργαρίτης υποστήριξε επίσης ότι «η λογική της διεύρυνσης είναι πολιτική συμπόρευση και ανοιχτό κάλεσμα, όχι υποταγή» και περιέγραψε τις αιτίες της «εσωστρέφειας»: Η εσωκομματική συζήτηση προκαλείται από αρνητικά ευρήματα των περισσότερων δημοσκοπήσεων. Σε κανένα κόμμα όπως είναι λογικό δεν δημιουργείται εσωστρέφεια όταν οι δημοσκοπήσεις το ευνοούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει η συζήτηση και η ανάγκη συνθέσεων και πολιτικών συμβιβασμών. Απλά πράγματα, χωρίς υπερβολικές θεωρίες συνομωσίας.»
Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από την Αχαΐα, Μαρίνος Σκανδάμης αναφερόμενος στην «ανάγνωση» των δημοσκοπήσεων αλλά και στις «αμφιβολίες» κάποιων περιφερειακών προεδρικών στελεχών, έθεσε σχετικά ζητήματα, όπως το πως μπορεί κατά την άποψή του να λειτουργήσει το μοντέλο άλλων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη. «Αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θεωρεί ότι τα επαναλαμβανόμενα αδύναμα προσωπικά ποσοστά του είναι έγκυρα, τότε πρέπει να αποδεχτούμε, ανεξάρτητα από το αν οι λόγοι είναι δίκαιοι ή άδικοι, πως ο Νίκος Ανδρουλάκης συντελεί στην καθήλωση των ποσοστών του κόμματος», δήλωσε στα ΝΕΑ και κατέληξε λέγοντας ότι: «Εδώ έρχεται η ώρα της ευθύνης και θα πρέπει ο ίδιος να δει πολλά ζητήματα από την αρχή, όπως το ζήτημα της συλλογικής ηγεσίας (το SPD στη Γερμανία το έχει καθιερώσει με τη δυνατότητα για διαφορετικό υποψήφιο πρόεδρο από τον υποψήφιο για την Καγκελαρία), άρα δια πρωθυπουργικής υποψηφιότητας γενικότερης αποδοχής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής».
Η επόμενη σημαντική συνάντηση, όπου τα κορυφαία στελέχη θα μπορέσουν να καταθέσουν εκ νέου τις απόψεις του για τα «επίδικα» του Συνεδρίου θα γίνει εκτός απροόπτου μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου πλέον να στελεχωθεί η Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό τον Πέτρο Λάμπρου. Η Επιτροπή Διεύρυνσης, έχει επίσης επικεφαλής, τον Κώστα Σκανδαλίδη, όχι όμως μέλη.
