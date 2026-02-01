Η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ γράφει εσωκομματικούς προσεισμούς ενόψει της μάχης του Συνεδρίου

Προεδρικοί και μη οργανώνονται για τη μάχη του Συνεδρίου, με φόντο τη θέση που θα έχει η Χαρ. Τρικούπη στο μετεκλογικό παζλ - Το κλίμα προϊδεάζει για σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών τάσεων

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη