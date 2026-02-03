ΠΑΣΟΚ σε εσωτερική δίνη: «Παύλο γερά» φώναξαν στελέχη στον Γερουλάνο, πού χρεώνει η πλευρά Ανδρουλάκη την ακούνητη βελόνα

«Έχουμε μπροστά μας μια πορεία μοναχική. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πείσει πως είναι η δύναμη της αλλαγής και γύρω μας να συσπειρώσουμε την κοινωνία. Θα το παλέψουμε. Μπορεί να γίνει, το έχω δει να γίνεται. Μέσα σε έξι μήνες πήγαμε από την σιγουριά ότι ο Κώστας Καραμανλής θα πάει για τρίτη τετραετία, στο να χάσει με την μεγαλύτερη διαφορά που έχει χάσει η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ από το 1981. Πως θα γίνει αυτό; Πηγαίνοντας σε κάθε πολίτη και πείθοντας τον έναν – έναν ότι υπάρχει ένας δρόμος και αυτόν τον δρόμο μπορεί να τον οδηγήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ». Όταν το κάνουμε αυτό, τότε να είστε βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την εξουσία».



O Μιχάλης Κατρίνης νωρίτερα στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες, δεν αντέχει όμως και τις ήττες- απαιτεί ενότητα και νίκη στις εκλογές». Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε επιπλέον ότι «κάποιοι προσπαθούν να επιβάλουν στο ΠΑΣΟΚ λογικές συναίνεσης και συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη», υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υποδεχόμενος κατόπιν στο βήμα το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, Παύλο Γερουλάνο έκανε ειδική αναφορά στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία που είναι ένα από τα υψηλότερα στη χώρα και δήλωσε απευθυνόμενος στο ακροατήριο ότι: «Έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι και πάλι πρώτο στην Ηλεία, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο πανελλαδικά, το ΠΑΣΟΚ να είναι ο βασικός κορμός μια προοδευτικής διακυβέρνησης».

