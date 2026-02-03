ΠΑΣΟΚ σε εσωτερική δίνη: «Παύλο γερά» φώναξαν στελέχη στον Γερουλάνο, πού χρεώνει η πλευρά Ανδρουλάκη την ακούνητη βελόνα
Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ, αιχμές προεδρικών κατά Γερουλάνου και Δούκα, τηλεδιάσκεψη σήμερα Δούκα με στελέχη - O κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες, αλλά δεν αντέχει και τις ήττες, είπε ο Κατρίνης
Στο σκηνικό των αναταράξεων και της απογοήτευσης από τη χαμηλή δυναμική που καταγράφει στα γκάλοπ εξακολουθεί να κινείται το ΠΑΣΟΚ, με τα κορυφαία στελέχη του να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας επί της ουσίας τη Χαριλάου Τρικούπη να διαμορφώσει τους όρους της συλλογικής δράσης προς τις εκλογές.
Την ίδια στιγμή στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη –κυρίως από την περιφέρεια-κραδαίνουν την απειλή των διαγραφών, ωστόσο την «επόμενη ώρα» η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει δια του εκπροσώπου Τύπου ότι δεν αντιλαμβάνεται κάποια σοβαρή διαφοροποίηση από το πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθείται.
Ο Χάρης Δούκας που τόνισε με την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου ότι «η στρατηγική μας μέχρι τώρα απέτυχε» διατηρεί την άποψη ότι στο Συνέδριο πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις, όπως η ψήφιση του «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία- πρόταση με την οποία συμφωνεί ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος από τον περασμένο Οκτώβριο είχε μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» και είχε επισημάνει ότι αν το «βελάκι» δεν κινηθεί προς τα πάνω, τότε «πρέπει να δούμε ξανά την στρατηγική μας».
Το «βελάκι» είτε δείχνει στην ευθεία, είτε πάει προς τα κάτω στα τελευταία γκάλοπ και είναι έντονη η ανησυχία των στελεχών για την έκβαση της τελικής μάχης το 2027. Το «βελάκι» δείχνει χαμηλά και δη μονοψήφια ποσοστά και για το Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός- «αντίπαλός μου δεν είναι το χάος, είναι ο Ανδρουλάκης, ή η Κωνσταντοπούλου ή ο Βελόπουλος», είπε χαρακτηριστικά χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλοντας να αναδείξει προφανώς το ισχυρό προβάδισμά του στη σύγκριση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
Παρά τις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας στα γκάλοπ, οι αίθουσες πάντως γεμίζουν από πράσινα στελέχη ανά την Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε εκδηλώσεις με ομιλητή τον Παύλο Γερουλάνο. Χθες το κορυφαίο στέλεχος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλείας, όπου έκανε σύντομη παρέμβαση και ο βουλευτής της περιοχής Μιχάλης Κατρίνης. «Παύλο γερά», φώναξε στον Γερουλάνο όταν κατευθυνόταν στο βήμα της εκδήλωσης ένα τοπικό στέλεχος προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που συμμετείχε προς το κορυφαίο στέλεχος. Ο κ. Γερουλάνος απέφυγε να μιλήσει ευθέως για την ακούνητη βελόνα. Εστίασε στη θετική εικόνα κοιτάζοντας την κατάμεστη αίθουσα και απευθυνόμενος και στον κόσμο που παρακολουθούσε την εκδήλωση έξω από την αίθουσα.
«Αυτή είναι μία γιορτή δημοκρατίας. Αυτό που βλέπω εδώ έχω να το δω από την πίτα που κάναμε στην Αθήνα και ήταν εκεί και ο Μιχάλης και είδε την κοσμοσυρροή που υπήρχε», τόνισε ο κ. Γερουλάνος μιλώντας για την ανάγκη στήριξης του εσωκομματικού διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων στην πορεία προς το Συνέδριο. Ο κ. Γερουλάνος έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, ζήτησε ευρύτατη κινητοποίηση από τα άλλα στελέχη και εξήγησε υπενθυμίζοντας την αλλαγή του κλίματος υπέρ του ΠΑΣΟΚ το 2009:
«Έχουμε μπροστά μας μια πορεία μοναχική. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πείσει πως είναι η δύναμη της αλλαγής και γύρω μας να συσπειρώσουμε την κοινωνία. Θα το παλέψουμε. Μπορεί να γίνει, το έχω δει να γίνεται. Μέσα σε έξι μήνες πήγαμε από την σιγουριά ότι ο Κώστας Καραμανλής θα πάει για τρίτη τετραετία, στο να χάσει με την μεγαλύτερη διαφορά που έχει χάσει η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ από το 1981. Πως θα γίνει αυτό; Πηγαίνοντας σε κάθε πολίτη και πείθοντας τον έναν – έναν ότι υπάρχει ένας δρόμος και αυτόν τον δρόμο μπορεί να τον οδηγήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ». Όταν το κάνουμε αυτό, τότε να είστε βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την εξουσία».
O Μιχάλης Κατρίνης νωρίτερα στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες, δεν αντέχει όμως και τις ήττες- απαιτεί ενότητα και νίκη στις εκλογές». Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε επιπλέον ότι «κάποιοι προσπαθούν να επιβάλουν στο ΠΑΣΟΚ λογικές συναίνεσης και συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη», υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υποδεχόμενος κατόπιν στο βήμα το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, Παύλο Γερουλάνο έκανε ειδική αναφορά στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία που είναι ένα από τα υψηλότερα στη χώρα και δήλωσε απευθυνόμενος στο ακροατήριο ότι: «Έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι και πάλι πρώτο στην Ηλεία, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο πανελλαδικά, το ΠΑΣΟΚ να είναι ο βασικός κορμός μια προοδευτικής διακυβέρνησης».
Αν και ο Παύλος Γερουλάνος συνεχίζει τις ομιλίες του ανά την Ελλάδα στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, το όνομα του Χάρη Δούκα δεν βρίσκεται στη λίστα των ομιλητών που ορίζει το αρμόδιο γραφείο της Χαριλάου Τρικούπη- βρίσκεται αντιθέτως στο στόχαστρο όσων προτείνουν τη διαγραφή του με αφορμή τις διαφορετικές απόψεις που καταθέτει στα όργανα και στο δημόσιο διάλογο. Ο κ. Δούκας δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σχετικά με τις απειλές έχει όμως δηλώσει ότι δεν κάνει πίσω κι ότι θα θέσει τις προτάσεις του στο Συνέδριο και θα ζητήσει ψηφοφορία. Μάλιστα σήμερα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεδιάσκεψη με στελέχη ανά την Ελλάδα για να συζητήσουν για τα «επίδικα» του Συνεδρίου. Ο κ. Δούκας είχε κατηγορηθεί από την εποχή που ήταν υποψήφιος αρχηγός ότι θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ στον …ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως υποστηρίζει ο ίδιος απαντώντας στους επικριτές του κάθε άλλο παρά κινείται έτσι. Επιμένει στην γραμμή της αυτόνομης πορείας και προτείνει συγκεκριμένα «προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ».
Σε Δούκα και Γερουλάνο ανέλαβε χθες να απαντήσει ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτής Επικρατείας ο οποίος κινείται πλέον ως υποψήφιος βουλευτής στη Λέσβο, Παναγιώτης Δουδωνής. Κάνοντας έμμεση επίθεση στα δύο κορυφαία στελέχη τους κατηγόρησε για «προσωπικές φιλοδοξίες» και πρόσθεσε ότι «τιμαριούχους και βαρόνους δεν μπορούμε να δεχτούμε».
