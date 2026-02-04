Νέο νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Οι τρεις άξονες για να μπει τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» με το Δημόσιο
Νέο νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Οι τρεις άξονες για να μπει τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» με το Δημόσιο
Στις 12:00 η παρουσίαση από τον Χατζηδάκη - Το νομοσχέδιο αξιοποιεί υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και πραγματικές εμπειρίες από τα ερωτηματολόγια του 2025.
Σημαντικό πλήγμα στη γραφειοκρατία και το «αθάνατο ελληνικό δημόσιο» επιχειρεί να καταφέρει η κυβέρνηση, με το νέο νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζει σήμερα στις 12το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», η νομοθετική πρωτοβουλία υυπόσχεται να δώσει τέλος στην απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, αξιοποιώντας υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και πραγματικές εμπειρίες από τα ερωτηματολόγια του 2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυρήνας της μεταρρύθμισης θα εστιάζει σε τρεις κεντρικές παρεμβάσεις:
1. καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω της αντικατάστασης σειράς πιστοποιητικών (που ήδη κατέχει το δημόσιο) με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί άμεσα σε 15-20 περιπτώσεις συναλλαγών.
2. την οριστική «ανακωχή» στις χρόνιες αντιδικίες του Δημοσίου με ιδιοκτήτες ακινήτων, με το Κράτος να απέχει πλέον από τη διεκδίκηση περιουσιών πολιτών (όπως συνέβαινε σε Σαρωνίδα και Καρδίτσα) στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πιθανότητα να δικαιωθεί, βάσει της νομολογίας του Αρείου Πάγου.
3. την επέκταση του μοντέλου επιτάχυνσης της έκδοσης συντάξεων ΕΦΚΑ με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, εισάγοντας τον ανταγωνισμό για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου.
Υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», η νομοθετική πρωτοβουλία υυπόσχεται να δώσει τέλος στην απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, αξιοποιώντας υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και πραγματικές εμπειρίες από τα ερωτηματολόγια του 2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυρήνας της μεταρρύθμισης θα εστιάζει σε τρεις κεντρικές παρεμβάσεις:
1. καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω της αντικατάστασης σειράς πιστοποιητικών (που ήδη κατέχει το δημόσιο) με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί άμεσα σε 15-20 περιπτώσεις συναλλαγών.
2. την οριστική «ανακωχή» στις χρόνιες αντιδικίες του Δημοσίου με ιδιοκτήτες ακινήτων, με το Κράτος να απέχει πλέον από τη διεκδίκηση περιουσιών πολιτών (όπως συνέβαινε σε Σαρωνίδα και Καρδίτσα) στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πιθανότητα να δικαιωθεί, βάσει της νομολογίας του Αρείου Πάγου.
3. την επέκταση του μοντέλου επιτάχυνσης της έκδοσης συντάξεων ΕΦΚΑ με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, εισάγοντας τον ανταγωνισμό για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα