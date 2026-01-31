Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την επιστολική ψήφο και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές χρειάζεται να ψηφιστούν από τα 2/3 της Βουλής, δηλαδή από τουλάχιστον 200 βουλευτές