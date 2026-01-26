Ανδρουλάκης: Όντως το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες έχει μείωση στα ποσοστά του

«όντως το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πορεία, θα έλεγα, στασιμότητας και μιας μείωσης των ποσοστών του. Δεν αποφεύγω τα ερωτήματα. Υπάρχει μια ανακατωσούρα στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν νέα κόμματα που θα κατέβουν. Όμως, είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, μπορούμε να ηγηθούμε της πολιτικής αλλαγής. Γιατί μπορεί να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής; Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Έχει πρόγραμμα για όλα, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη, για το κυκλοφοριακό, για την ακρίβεια, για όλα. Άρα, η εκτίμησή μου είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα και δεν είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αν επικρατήσουν κόμματα διαμαρτυρίας, είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία, διότι θα παίξει με τον φόβο της αστάθειας».

Σχετικά με την πολιτική και κοινωνική διεύρυνση του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «Βάσει του προγράμματός μας θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Με ποιους; Με αυτούς που θα έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός και που θα μπορούν να αποδεχθούν αυτά που λέμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητώ αυτό που άκουσα προ ημερών που αφορά στις αμβλώσεις. Το κόμμα μας – γιατί έχουμε και θεσμική μνήμη, αλλά κάποιοι τα ξεχνούν – ήταν αυτό που έφερε μια νομοθέτηση για να υπερασπιστεί το ’86 το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση όπως σε όλα τα κανονικά ευρωπαϊκά κράτη. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο το καταψήφισε, το πολέμησε λυσσαλέα. Η αριστερά επίσης. Το θυμάται αυτό ο ελληνικός λαός; Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα το να ανοίγει μια συζήτηση το 2026, που αφορά μια Ελλάδα προ μισού αιώνα, νομίζω ότι έχουμε άλλα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε και ας τα λύσουμε. Εγώ είμαι εδώ για να τα λύσουμε κι εννοώ τους θεσμούς, την οικονομία και τα εθνικά».το κόμμα μας είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, προς στελέχη άλλων κομμάτων, προς ανθρώπους που θεωρούν ότι η προσπάθειά μας αξίζει. Δεύτερο θέμα, συζήτηση με άλλα κόμματα: Θα καλέσουμε στο συνέδριο μας προοδευτικά κόμματα να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, θα ήθελα στο Σύνταγμα να υπάρχει ένας συντονισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης ώστε το άρθρο 86 να αλλάξει με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί κανένας Πρωθυπουργός να κάνει ό,τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όταν υπουργός του βρεθεί με τη “γίδα στην πλάτη”, χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να τον ερευνήσει».



Ως προς τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ανέφερε: «Στέλνω ένα μήνυμα: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Εάν δεν είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Διότι από τα κόμματα που λέτε, ακόμα και με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία».

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Το χρέος κάθε στελέχους είναι το πρόγραμμα να πάει σε κάθε πολίτη».

Επιπλέον, περιέγραψε την πορεία του κόμματος από το 2015 ως σήμερα: «Σαν χθες πριν από έντεκα χρόνια φτάσαμε στο όριο της πολιτικής επιβίωσης. Μας είχαν ξεγράψει όλους. Με μεγάλες θυσίες και μεγάλο κόπο -και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και με εμένα στη συνέχεια-, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φιλοδοξία να ξαναγίνουμε κυβέρνηση απέναντι σε μία Νέα Δημοκρατία που δεν σέβεται τίποτα».

Κλείσιμο

«εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης, σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη κρίση των θεσμών, έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς δικαίως ή αδίκως -κατά την άποψή μου δικαίως, το έχω πει και άλλες φορές-, να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός.

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση. Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κανονικής χώρας που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τα δικαιώματά του, που δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη, να έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κουλτούρα της. Προσομοιάζουμε της Ουγγαρίας. Δεν μας αξίζει αυτό».