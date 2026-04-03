Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζήτησα αποκατάσταση αδικίας σε αγρότισσα, δεν υπήρξε καμία παράνομη πράξη
Διευκρινίσεις σχετικά με υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει με δήλωσή του ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι η δικογραφία στην οποία αναφέρεται «δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Όπως αναφέρει, είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση αγρότισσας της περιφέρειάς του, η οποία –όπως σημειώνει– οφειλόταν σε αμέλεια του μελετητή της, ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα σε λάθος κατηγορία.
Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, η διόρθωση δεν κατέστη δυνατή, καθώς στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν ζήτησε να γίνει κάποια παράνομη πράξη, αλλά «να αποκατασταθεί μια αδικία».
Παράλληλα, διερωτάται «ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση», σημειώνοντας ότι αυτό είναι που του αποδίδεται.
Καταλήγοντας, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο, «με υπευθυνότητα και συνέπεια», επιδιώκοντας τη διόρθωση λαθών που οφείλονται σε αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων, ενώ συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία από τις υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες δεν είναι εξοικειωμένοι με τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα να χάνουν ευεργετήματα που δικαιούνται.
Η δήλωση του Χαράλαμπου Αθανασίου«Κατ’ αρχάς θέλω να τονίσω ότι η δικογραφία ,στην οποία αναφέρομαι, δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αλλά ας δούμε τί έχω κάνει.
Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της ,ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία.
Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει ,διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία .
Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση.
Αυτό μου αποδίδεται. Αυτό έπραξα και δεν το έπραξα για πρώτη φορά. Και δηλώνω κατηγορηματικά, ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια , αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του ,όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων .
Και συνιστώ , να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».
