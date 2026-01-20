Τραπέζια διαλόγου με άλλα προοδευτικά κόμματα στο συνέδριο του Μαρτίου ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης

Με φόντο την… ακούνητη βελόνα, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει μια πιο επιθετική πολιτική διεύρυνσης – Αιχμές Ανδρουλάκη κατά στελεχών για εσωστρέφεια που εμποδίζουν το συνέδριο από το να γίνει πολιτικό γεγονός