Τραπέζια διαλόγου με άλλα προοδευτικά κόμματα στο συνέδριο του Μαρτίου ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
Με φόντο την… ακούνητη βελόνα, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει μια πιο επιθετική πολιτική διεύρυνσης – Αιχμές Ανδρουλάκη κατά στελεχών για εσωστρέφεια που εμποδίζουν το συνέδριο από το να γίνει πολιτικό γεγονός
Τραπέζια διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με τα «άλλα προοδευτικά κόμματα» για τα μείζονα ζητήματα, όπως για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οργανώνει η Χαριλάου Τρικούπη.
Στον χρόνο και τον χώρο του Συνεδρίου που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου επιχειρείται από τη Χαριλάου Τρικούπη μια πιο «επιθετική» πολιτική διεύρυνσης με φόντο την ακούνητη βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Πριν από λίγη ώρα, κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, όπου όπως αναμένεται κορυφαία στελέχη θα καταθέσουν τις ενστάσεις ή και τις διαφωνίες τους για την πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι στο συνέδριο του Μαρτίου θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου, όπου και θα καλέσει τα άλλα προοδευτικά κόμματα –ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας- να τοποθετηθούν. Έφερε ως παράδειγμα το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης και υποστήριξε ότι θα ζητήσει τις απόψεις τους για το τι πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να υπάρξει «ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».
Στη συνέχεια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ως ένα ανοιχτό κόμμα από το 1974 «καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ» και άφησε αιχμές εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ χρέωνοντάς τους κινήσεις εσωστρέφειας. «Πώς θα γίνει πολιτικό γεγονός το συνέδριο; Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά η παιδεία, η υγεία».
Ειδικά για το Συνέδριο είπε επίσης ότι θα είναι ένα Συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. «Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», πρόσθεσε και έκανε έμμεση επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς. Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν».
Σχετικά με την πολιτική συγκυρία και τη «φάση αναταραχής του πολιτικού συστήματος» η άποψη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ (για το κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού έχει ως εξής: «Νέα κόμματα έρχονται, παλαιοί πρωταγωνιστές επανεμφανίζονται. Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ.
Διότι η λειτουργία του κόμματος δεν είναι να συζητάμε εμείς με τις ώρες εδώ μέσα. Κόμμα και η λειτουργία του είναι να δουλεύουν οι τομείς πολιτικής, οι οποίοι έκαναν μία εξαιρετική δουλειά όλο το καλοκαίρι για το θέμα της ΔΕΘ. Κόμμα είναι τα περιφερειακά συνέδρια που οι νομαρχιακές επιτροπές, οι βουλευτές μας, τα στελέχη μας οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Κόμμα που λειτουργεί είναι να υπάρχουν κανόνες».
Σύμφωνα με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία: «Υπάρχει και ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που ανανεώθηκε, που έχει μεγάλη εμπειρία, που έχει θεσμική μνήμη και που έχει και πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Όλα τα άλλα θα έρχονται, θα εμφανίζονται, θα εξαφανίζονται. Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εθνικών εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες επικοινωνίας, ούτε με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες. Θα γίνει με πολλή δουλειά στη Βουλή και στην κοινωνία.
Αιχμές για εσωστρέφεια κατά στελεχών
«Νέα κόμματα έρχονται, παλαιοί πρωταγωνιστές επανεμφανίζονται»
