Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, η πίτα του Γερουλάνου και οι ηχηρές παρουσίες στην εκδήλωση
Σήμερα οι κρίσιμες συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο και την πορεία προς τις εκλογές
Αφετηρία εξελίξεων για το ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή μέρα καθώς κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν κλείσει συνάντηση με την ηγεσία του κόμματος για να συζητήσουν για τη «ακούνητη βελόνα», τα «επίδικα» της πολιτικής συγκυρίας, το Συνέδριο του Μαρτίου και τις κρίσιμες επιλογές προς τις εθνικές κάλπες.
Στο μεσημεριανό τραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας του Συνεδρίου αρκετά από τα κορυφαία στελέχη προσέρχονται για να πάρουν καθαρή θέση σχετικά με τους λόγους που κρατούν το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και να αναζητήσουν το δρόμο διάσωσης στο απαιτητικό προεκλογικό πλαίσιο. Στο γκάλοπ της Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία γράφει 53,9% στην παράσταση νίκης και το ΠΑΣΟΚ μόλις 4,6%. Το ΠΑΣΟΚ επίσης στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει οριακή πτώση και βρίσκεται στο 13,4% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 6,1%, πίσω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου (με 8,8%) και τον Κυριάκο Βελόπουλο (με 6,5%). Σχεδόν σε όλα τα γκάλοπ το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαιώνει την προ μηνών διαπίστωση του Παύλου Γερουλάνου για την ακούνητη βελόνα και την αδυναμία προσέγγισης του στόχου για ένα δημοσκοπικό άλμα πριν παρουσιάσει το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας που όπως φαίνεται αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο ζωτικό χώρο προς αξιοποίηση από τη στιγμή που οι θέσεις Καρυστιανού λειτουργούν αποτρεπτικά για τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.
Ο ορισμός της ημερομηνίας του Συνεδρίου(τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου) δεν είναι προφανώς το μείζον θέμα, παρότι έχει ήδη καθυστερήσει η σχετική απόφαση που συνδέεται με την άνετη προετοιμασία των αποφάσεων για τα κρίσιμα διλήμματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ, πριν και μετά από τις εκλογές. Η επιχείρηση συσπείρωσης δυνάμεων γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα και σίγουρα δεν έγινε στο βαθμό που θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος και θα εμφανιστεί ως η ισχυρή εναλλακτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ταυτίζεται με την αγωνιώδη προσπάθεια να ηγεμονεύσει στο κεντροαριστερό σκηνικό και παρότι καταγράφει όχι και τόσο ενθαρρυντικές προοπτικές στις δημοσκοπήσεις ξεκινά με την προσέγγιση δυνάμεων από το ΠΑΣΟΚ, στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια. Το δε εκκολαπτόμενο κόμμα Καρυστιανού στις πρώτες εμφανίσεις του έδειξε ικανό να διεισδύσει σε διάφορα και διαφορετικά εκλογικά- κάτι βέβαια που δύσκολα θα συνεχίσει να γίνεται με τις αποκαλύψεις των θέσεών του, όπως με τις αμβλώσεις.
Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κουνήσει τη βελόνα στο νέο τοπίο και έχει μπροστά του άπλετο χρόνο; Ο Παύλος Γερουλάνος έχει δηλώσει ότι ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος, γι’ αυτό, όπως και θα επισημάνει στην εκδήλωση που οργανώνει σήμερα στην Αθήνα για την κοπή της πίτας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις …χθες. Ο κ. Γερουλάνος ποντάρει στην «εικόνα» της σημερινής εκδήλωσης για την οποία έχει απευθύνει ευρύ κάλεσμα και αναμένει αναμφίβολα μαζική συμμετοχή ,ε την παρουσία πολλών βουλευτών και στελεχών (και όχι μόνο από την Α’ Αθήνας, όπου εκλέγεται βουλευτής). Κάποιοι θεωρούν ότι η εκδήλωση οργανώνεται από το επιτελείο του για να στηρίξει μια «ηγετική εμφάνιση», κάτι που σημειώνουν «προεδρικά» στελέχη και εισηγούνται στο Νίκο Ανδρουλάκη να παραστεί το απόγευμα στην κοπή της πίτας από τον Γερουλάνο. Εκεί θα είναι ο Χάρης Δούκας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (αν και στελέχη που τον στηρίζουν είχαν χθες ένα μπρα ντε φερ στο διαδίκτυο με τον κόσμο του Γερουλάνου) καθώς και άλλα στελέχη της Πολιτικής και Οργανωτικής Γραμματείας Συνεδρίου.
Θα προηγηθεί η συνεδρίαση κατά την οποία Γερουλάνος, Δούκας, Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλοι θα καταθέσουν τις απόψεις και τις ενστάσεις τους. «Νομίζω ότι η πορεία προς το συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε τη βελόνα. Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», δήλωσε ο κ. Γερουλάνος στα Νέα δίνοντας το στίγμα των απόψεών του για το «σήμερα» και σημείωσε: «Πάντα επιμένω ότι, ο στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε πίσω στο ΠΑΣΟΚ όλον εκείνο τον κόσμο, που σήμερα απέχει. Αυτή είναι δουλειά, που έχουμε μέχρι τις εκλογές και γι’ αυτό λέω ότι το συνέδριό μας πρέπει να είναι ένα συνέδριο συναγερμού. Να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στον κόσμο. Όχι να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά να πάμε έξω στην κοινωνία. Αν εμπνεύσουμε θα έρθει κόσμος στην κάλπη. Αν έρθει ο κόσμος στην κάλπη, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή είναι δουλειά μας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολλή δουλειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η συγκυρία δεν είναι καλή. Το Συνέδριο είναι τελευταία ευκαιρία». Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και με τη σημερινή τοποθέτησή του στο όργανο του κόμματος, ζητώντας από την ηγεσία να διαμορφώσει τους όρους για το άνοιγμα μέσω Συνεδρίου στην ευρεία γκάμα ψηφοφόρων που στήριζε στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ΕΡΤnews χαρακτήρισε υπαρξιακό το ζήτημα που αφορά στις συνεργασίες επιμένοντας ότι το ψήφισμα είναι που μπορεί να διασφαλίσει το δρόμο προς τη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. «Πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα στο Συνέδριο- να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», αναφέρει και θυμίζει ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, διότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. «Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», προσθέτει για το ίδιο θέμα.
Για τις «προσχωρήσεις» ή τις «επιστροφές» βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δούκας θεωρεί ότι χρειάζεται αξιακό και ηθικό φίλτρο. Έχει δε ήδη ζητήσει, κάτι που επαναλαμβάνει, ότι «όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του και να συμμετάσχει στην προσπάθεια που κάνουμε». Εννοεί ότι όποιος έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα να παραδώσει την έδρα του και μετά να γίνει αποδεκτός από το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί ότι δεν αποκλείεται κανένας. Η «ένσταση» παραπέμπει για παράδειγμα στην υποδοχή του σεναρίου για την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη που έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρίσκεται κατά πολλούς ένα βήμα πριν από την έξοδο της Κουμουνδούρου.
Ο κ. Δούκας επιμένει και στην πρόταση για τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών, παρότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει αρνητικά. «Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας αυτός που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος το έφερε στο καταστατικό, το ψήφισε το συνέδριο, γι' αυτό και το βάζω. Άρα αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά. Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής».
Για το συνέδριο ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι «πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα» κι ότι για να το καταφέρει «θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις». Και συμπληρώνει: «Θυμίζω ότι και στο παρελθόν όποτε είχαμε συνέδρια τα οποία είχανε πολύ μεγάλη όσμωση, συζήτηση, δίναμε τον λόγο στον κόσμο και αποφασίζαμε, μετά όλοι σεβόμασταν τις αποφάσεις και είχαμε πολύ δυνατά αποτελέσματα εκλογικά».
Ο Χάρης Δούκας δεν κάνει πίσωΈνα από τα θέματα για τα οποία προτίθεται να δώσει σκληρή μάχη στο Συνέδριο και στη σημερινή διαδικασία ο Χάρης Δούκας είναι για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Προτείνει ψήφισμα για το «όχι» σε οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό». Εκτιμά ότι την άποψή του θα στηρίξουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ- μάλλον όχι η Άννα Διαμαντοπούλου που θεωρεί εμμονική μια τέτοια προσέγγιση και συντάσσεται για τα περισσότερα θέματα με τη «γραμμή» που ακολουθεί η ηγεσία. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει τονίσει ότι μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι κακή εξέλιξη για τη χώρα, διότι θα αφήσει την αντιπολίτευση στα χέρια των άκρων.
Το ραντεβού στον ΧολαργόΤην ίδια ώρα συνεχίζονται οι συναντήσεις στελεχών από τους διάφορους χώρους της κεντροαριστεράς. Χθες έγινε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν και μίλησαν για την επόμενη μέρα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, από το ΠΣ του ΠΑΣΟΚ ο Θόδωρος Μαργαρίτης, από το ΚΟΣΜΟΣ ο γραμματέας του κόμματος, Πέτρος Κόκκαλης, και από το ΠΡΑΤΤΩ ο Τάκης Χατζηπέρος.
