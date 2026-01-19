Σκηνικό σύγκρουσης στο ΠΑΣΟΚ με φόντο το Συνέδριο: Δούκας και Γερουλάνος πιέζουν, απορρίπτει προτάσεις ο Ανδρουλάκης
Σκηνικό σύγκρουσης στο ΠΑΣΟΚ με φόντο το Συνέδριο: Δούκας και Γερουλάνος πιέζουν, απορρίπτει προτάσεις ο Ανδρουλάκης
Ο Δούκας επιμένει στο ψήφισμα με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, στις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών και προτείνει να παραδώσουν τις έδρες όσοι βουλευτές θέλουν να προσχωρήσουν από άλλα κόμματα στο ΠΑΣΟΚ
Σε σκηνικό μετωπικής σύγκρουσης φαίνεται ότι οδηγείται με φόντο το Συνέδριο και την «ακούνητη βελόνα» ο Χάρης Δούκας και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος προειδοποιεί εκ νέου τη Χαριλάου Τρικούπη ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των εξελίξεων».
Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κάνει το δημοσκοπικό άλμα καθώς και η ύπαρξη διαφορετικών «γραμμών» για την επίτευξη των εκλογικών του στόχων και την μετεκλογική πορεία προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό και δείχνει την «αμηχανία» κινήσεων μπροστά στην εμφάνιση νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για το Συνέδριο του Μαρτίου θα ακουστούν οι διαφωνίες και οι ενστάσεις από τα κορυφαία στελέχη, αφού σε αυτό που σίγουρα συμφωνούν είναι ότι υπάρχει πλέον ελάχιστος χρόνος για τη δυναμική επανεκκίνηση στο πλάνο με τους νέους πολιτικούς «παίκτες». Ο Χάρης Δούκας, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος έχει εδώ και καιρό κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχίζει να τις απορρίπτει μία-μία. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Γερουλάνος κάνει λόγο για την ανάγκη να γίνει «ένα Συνέδριο συναγερμού» και ετοιμάζεται μετά από την αυριανή συνεδρίαση να φιλοξενήσει ευρεία συνάντηση στελεχών, βουλευτών και μελών του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας για την κοπή πίτας.
Ένα από τα θέματα για τα οποία προτίθεται να δώσει σκληρή μάχη στο Συνέδριο ο Χάρης Δούκας είναι για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Προτείνει ψήφισμα για το «όχι» σε οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό». Εκτιμά ότι την άποψή του θα στηρίξουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ- μάλλον όχι η Άννα Διαμαντοπούλου που θεωρεί εμμονική μια τέτοια προσέγγιση και συντάσσεται για τα περισσότερα θέματα με τη «γραμμή» που ακολουθεί η ηγεσία. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει τονίσει ότι μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι κακή εξέλιξη για τη χώρα, διότι θα αφήσει την αντιπολίτευση στα χέρια των άκρων.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ΕΡΤnews χαρακτήρισε υπαρξιακό το ζήτημα που αφορά στις συνεργασίες επιμένοντας ότι το ψήφισμα είναι που μπορεί να διασφαλίσει το δρόμο προς τη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. «Πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα στο Συνέδριο- να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», αναφέρει και θυμίζει ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, διότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. «Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», προσθέτει για το ίδιο θέμα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfrlv5f3qf41)
Για τις «προσχωρήσεις» ή τις «επιστροφές» βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δούκας θεωρεί ότι χρειάζεται αξιακό και ηθικό φίλτρο. Έχει δε ήδη ζητήσει, κάτι που επαναλαμβάνει, ότι «όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του και να συμμετάσχει στην προσπάθεια που κάνουμε». Εννοεί ότι όποιος έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα να παραδώσει την έδρα του και μετά να γίνει αποδεκτός από το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί ότι δεν αποκλείεται κανένας. Η «ένσταση» παραπέμπει για παράδειγμα στην υποδοχή του σεναρίου για την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη που έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρίσκεται κατά πολλούς ένα βήμα πριν από την έξοδο της Κουμουνδούρου.
Ο κ. Δούκας επιμένει και στην πρόταση για τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών, παρότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει αρνητικά. «Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας αυτός που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος το έφερε στο καταστατικό, το ψήφισε το συνέδριο, γι' αυτό και το βάζω. Άρα αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά. Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής».
Για το συνέδριο ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι «πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα» κι ότι για να το καταφέρει «θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις». Και συμπληρώνει: «Θυμίζω ότι και στο παρελθόν όποτε είχαμε συνέδρια τα οποία είχανε πολύ μεγάλη όσμωση, συζήτηση, δίναμε τον λόγο στον κόσμο και αποφασίζαμε, μετά όλοι σεβόμασταν τις αποφάσεις και είχαμε πολύ δυνατά αποτελέσματα εκλογικά».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λυκόβρυση το Σάββατο και ενώ ο Αλέξης Τσίπρα έκανε άνοιγμα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις με τον ίδιο στο τιμόνι του εγχειρήματος, έκανε το δικό του άνοιγμα: «Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς , που θέλουν την ήττα της ΝΔ, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κ. Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια». Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε δε σοβαρές αιχμές εναντίον του κόμματος Καρυστιανού και Τσίπρα: «Χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Η άλλη πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε από Μεσσίες, ούτε από πρόσωπα που κρίθηκαν και καταδικάστηκαν οι πολιτικές τους επιλογές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που σας μιλούσαν για σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια και τα πούλησαν μπιρ παρά στα μεγάλα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Παράταξης, με το ήθος, τη συνέπεια και την ευθύνη».
Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κάνει το δημοσκοπικό άλμα καθώς και η ύπαρξη διαφορετικών «γραμμών» για την επίτευξη των εκλογικών του στόχων και την μετεκλογική πορεία προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό και δείχνει την «αμηχανία» κινήσεων μπροστά στην εμφάνιση νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για το Συνέδριο του Μαρτίου θα ακουστούν οι διαφωνίες και οι ενστάσεις από τα κορυφαία στελέχη, αφού σε αυτό που σίγουρα συμφωνούν είναι ότι υπάρχει πλέον ελάχιστος χρόνος για τη δυναμική επανεκκίνηση στο πλάνο με τους νέους πολιτικούς «παίκτες». Ο Χάρης Δούκας, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος έχει εδώ και καιρό κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχίζει να τις απορρίπτει μία-μία. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Γερουλάνος κάνει λόγο για την ανάγκη να γίνει «ένα Συνέδριο συναγερμού» και ετοιμάζεται μετά από την αυριανή συνεδρίαση να φιλοξενήσει ευρεία συνάντηση στελεχών, βουλευτών και μελών του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας για την κοπή πίτας.
Ένα από τα θέματα για τα οποία προτίθεται να δώσει σκληρή μάχη στο Συνέδριο ο Χάρης Δούκας είναι για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Προτείνει ψήφισμα για το «όχι» σε οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό». Εκτιμά ότι την άποψή του θα στηρίξουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ- μάλλον όχι η Άννα Διαμαντοπούλου που θεωρεί εμμονική μια τέτοια προσέγγιση και συντάσσεται για τα περισσότερα θέματα με τη «γραμμή» που ακολουθεί η ηγεσία. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει τονίσει ότι μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι κακή εξέλιξη για τη χώρα, διότι θα αφήσει την αντιπολίτευση στα χέρια των άκρων.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ΕΡΤnews χαρακτήρισε υπαρξιακό το ζήτημα που αφορά στις συνεργασίες επιμένοντας ότι το ψήφισμα είναι που μπορεί να διασφαλίσει το δρόμο προς τη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. «Πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα στο Συνέδριο- να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε», αναφέρει και θυμίζει ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, διότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. «Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», προσθέτει για το ίδιο θέμα.
Για τις «προσχωρήσεις» ή τις «επιστροφές» βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δούκας θεωρεί ότι χρειάζεται αξιακό και ηθικό φίλτρο. Έχει δε ήδη ζητήσει, κάτι που επαναλαμβάνει, ότι «όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του και να συμμετάσχει στην προσπάθεια που κάνουμε». Εννοεί ότι όποιος έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα να παραδώσει την έδρα του και μετά να γίνει αποδεκτός από το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί ότι δεν αποκλείεται κανένας. Η «ένσταση» παραπέμπει για παράδειγμα στην υποδοχή του σεναρίου για την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη που έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρίσκεται κατά πολλούς ένα βήμα πριν από την έξοδο της Κουμουνδούρου.
Ο κ. Δούκας επιμένει και στην πρόταση για τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών, παρότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει αρνητικά. «Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας αυτός που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος το έφερε στο καταστατικό, το ψήφισε το συνέδριο, γι' αυτό και το βάζω. Άρα αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά. Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής».
Για το συνέδριο ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι «πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα» κι ότι για να το καταφέρει «θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις». Και συμπληρώνει: «Θυμίζω ότι και στο παρελθόν όποτε είχαμε συνέδρια τα οποία είχανε πολύ μεγάλη όσμωση, συζήτηση, δίναμε τον λόγο στον κόσμο και αποφασίζαμε, μετά όλοι σεβόμασταν τις αποφάσεις και είχαμε πολύ δυνατά αποτελέσματα εκλογικά».
Νέα προειδοποίηση από ΓερουλάνοΤις απόψεις του για την υπέρβαση της ακούνητης βελόνας θα θέσει στην αυριανή συνεδρίαση, όπου θα αποφασιστεί ο οδικός χάρτης του Συνεδρίου του Μαρτίου και ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος κατηγορεί εμμέσως πλην σαφώς την ηγεσία ότι θα έπρεπε να έχει αξιοποιήσει διαφορετικά το χρόνο μέχρι τώρα. «Νομίζω ότι η πορεία προς το συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε τη βελόνα. Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», δήλωσε ο κ. Γεορυλάνος στα Νέα και σημείωσε: «Πάντα επιμένω ότι, ο στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε πίσω στο ΠΑΣΟΚ όλον εκείνο τον κόσμο, που σήμερα απέχει. Αυτή είναι δουλειά, που έχουμε μέχρι τις εκλογές και γι’ αυτό λέω ότι το συνέδριό μας πρέπει να είναι ένα συνέδριο συναγερμού. Να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στον κόσμο. Όχι να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά να πάμε έξω στην κοινωνία. Αν εμπνεύσουμε θα έρθει κόσμος στην κάλπη. Αν έρθει ο κόσμος στην κάλπη, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή είναι δουλειά μας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολλή δουλειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η συγκυρία δεν είναι καλή. Το Συνέδριο είναι τελευταία ευκαιρία».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λυκόβρυση το Σάββατο και ενώ ο Αλέξης Τσίπρα έκανε άνοιγμα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις με τον ίδιο στο τιμόνι του εγχειρήματος, έκανε το δικό του άνοιγμα: «Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς , που θέλουν την ήττα της ΝΔ, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κ. Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια». Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε δε σοβαρές αιχμές εναντίον του κόμματος Καρυστιανού και Τσίπρα: «Χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Η άλλη πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε από Μεσσίες, ούτε από πρόσωπα που κρίθηκαν και καταδικάστηκαν οι πολιτικές τους επιλογές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που σας μιλούσαν για σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια και τα πούλησαν μπιρ παρά στα μεγάλα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Παράταξης, με το ήθος, τη συνέπεια και την ευθύνη».
ΑποχωρήσειςΜέσα σε αυτό το φόντο συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, όπως του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Μπουλμπασάκου, που παραμένει πάντως στη συνιστώσα της Ανανεωτικής Αριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ παραμένει αφού δεν διεγράφη ο Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος προσήλθε ως βασικός ομιλητής στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη κρατώντας συμβολικά έναν πράσινο φάκελο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα