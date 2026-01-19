Σκηνικό σύγκρουσης στο ΠΑΣΟΚ με φόντο το Συνέδριο: Δούκας και Γερουλάνος πιέζουν, απορρίπτει προτάσεις ο Ανδρουλάκης

Ο Δούκας επιμένει στο ψήφισμα με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, στις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών και προτείνει να παραδώσουν τις έδρες όσοι βουλευτές θέλουν να προσχωρήσουν από άλλα κόμματα στο ΠΑΣΟΚ