Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Οι «πάμε όπου βγει» κυβέρνησαν και μας κόστισαν €120 δισ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Μαρινάκης Μαρία Καρυστιανού Κόμμα Καρυστιανού

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Οι «πάμε όπου βγει» κυβέρνησαν και μας κόστισαν €120 δισ.

«Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα ξεκίνησαν με ισχυρά διψήφια ποσοστά και δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1% ακόμα και με πρώην πρωθυπουργούς»

Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Οι «πάμε όπου βγει» κυβέρνησαν και μας κόστισαν €120 δισ.
25 ΣΧΟΛΙΑ
«Εμείς παίζουμε στο γήπεδο πρόγραμμα-θέσεις= εφαρμογή παραδοτέων. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική σχολιασμού υποθετικών μονοπρόσωπων κομμάτων» είπε το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το κόμμα Καρυστιανού.

Κληθείς, δε, να σχολιάσει τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview, ο κ. Μαρινάκης είπε «το τι θα γίνει θα το δείξει η ιστορία. Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα ξεκίνησαν με ισχυρά διψήφια ποσοστά και δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1% ακόμα και με πρώην πρωθυπουργούς, χωρίς να λέω ότι αυτό θα γίνει με την κυρία Καρυστιανού και τον κ. Τσίπρα».

Αναρωτήθηκε, στο πλαίσιο αυτό «θα μπορούσε ένα κόμμα χωρίς θέσεις να αντιμετωπίσει την κρίση στον Έβρο, να πάει στο Κογκρέσο και να μιλήσει, να αντιμετωπίσει την πανδημία;».

«Υπάρχει μια διαφορά του 2027 με το 2015. Οι "πάμε όπου βγει" κυβέρνησαν και από την αριστερά και από την άκρα δεξιά, η πάνω και η κάτω πλατεία κυβέρνησε και τι είδαμε; 120 δισ., νέους φόρους, υπουργούς να καταδικάζονται, δημόσιες σχέσεις με καθεστώτα Μαδούρο. Δηλαδή την ακρίβεια θα τη λύσουν οι σοφιστείες ή οι αφορισμοί ή το να λέει ένας πολίτης ότι θα φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους;» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης