Όλα όσα έγιναν στο «ιδρυτικό Συνέδριο» της ΕΛ.Α.Σ: Ο εκλογικός πήχης, τα όργανα και ο... «κόφτης»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε τις πέντε άμεσες παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έστειλε μήνυμα στις τράπεζες και έδωσε το στίγμα του νέου κόμματος
Με πολύ λίγα πρόσωπα να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως οι Νίκος Μανιός, Νίκος Μπελαβίλας κά, πολλούς τεχνοκράτες, αλλά και αρκετούς ανθρώπους του επιχειρείν, η ανθρωπογεωγραφία της ΕΛ.Α.Σ προσπαθεί να προσεγγίσει την πραγματικότητα χωρίς τις «παιδικές ασθένειες» του παρελθόντος, επενδύοντας τώρα σε ένα πρόγραμμα - βάση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που θα παρουσιαστεί στη φετινή ΔΕΘ.
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε χθες αφενός να προτάξει ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης, επιμένοντας σε μια «νέα ηθική στην πολιτική», αλλά και να θέσει τα εκλογικά διλήμματα, με τον αέρα των δημοσκοπήσεων που τον θέλουν άνετα στη δεύτερη θέση.
Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα. Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός».
Ταυτόχρονα, ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε «πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών».
1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους
Οι 5 παρεμβάσεις
Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.
2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού
3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων). Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους
4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής
5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία
Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
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‼️ Τσίπρας: Θα φορολογήσουμε το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων ▪Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Μηνύματα στο... μέλλονΚατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να στείλει και μηνύματα με μελλοντικούς αποδέκτες και κυρίως προς τις Τράπεζες, προειδοποιώντας πως υπάρχει μια «μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και επιτρέψτε δυο λόγια μόνο. Είναι οι τράπεζες. Και σήμερα που είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, περιγράφοντας πως «οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους. Όταν ο μέσο όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%. Εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων.
Την ίδια στιγμή, «το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2, 8 δις κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντι για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε».
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❗ Τσίπρας για τράπεζες: Ή θα πληρώσουν αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά ▪️ Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Το νέο κόμμαΑπό πλευράς του, ο Γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης παρουσίασε τις λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας myelas, που αναμένεται να καταστεί αλληλεπιδραστική από αύριο, Δευτέρα, όπως και την νέα αρχιτεκτονική του κόμματος, το οποίο θα έχει 3 κύρια όργανα:
«Το Εθνικό Συμβούλιο.Το ανώτατο όργανο του κόμματος. Όλες και όλοι εσείς οι 400 που βρισκόμαστε σήμερα εδώ», η Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή το όργανο όπου συναντιούνται όλες οι λειτουργίες του κόμματος. Την αποτελούν οι τομεάρχες, τα μέλη του οργανωτικού, τα μέλη του Κεντρικού Συντονιστικού, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος, αλλά και το Κεντρικό Συντονιστικό. Το επιχειρησιακό κέντρο, που κρατά μέρα-με-τη-μέρα τη δουλειά σε κίνηση», όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Καμπάνια και... κόφτηςΑκολούθως, η συνεδρίαση εξελίχθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία κλήθηκαν από χθες να συμμετέχουν στην καμπάνια για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως «πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων». Για το λόγο αυτό, «το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς», όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.
Παρότι για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες στη χθεσινή, πανηγυρικού χαρακτήρα διαδικασία, ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε μια κομματική διαδικασία, εντούτοις πολλοί επιθυμούσαν να τοποθετηθούν από βήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο έκανε δεκτές τρίλεπτες εισηγήσεις, ζητώντας από τους ομιλητές, ωστόσο, να περιοριστούν στα αυστηρά, σε αυτά τα χρονικά όρια.
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