Όλα όσα έγιναν στο «ιδρυτικό Συνέδριο» της ΕΛ.Α.Σ: Ο εκλογικός πήχης, τα όργανα και ο... «κόφτης»

@protothema.gr ‼️ Τσίπρας: Θα φορολογήσουμε το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων ▪Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Μηνύματα στο... μέλλον

@protothema.gr ❗ Τσίπρας για τράπεζες: Ή θα πληρώσουν αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά ▪️ Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Το νέο κόμμα

Καμπάνια και... κόφτης

Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμιαΓιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να στείλει και μηνύματα με μελλοντικούς αποδέκτες και κυρίως προς τις Τράπεζες, προειδοποιώντας πως υπάρχει μια «μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και επιτρέψτε δυο λόγια μόνο. Είναι οι τράπεζες. Και σήμερα που είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, περιγράφοντας πως «οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους. Όταν ο μέσο όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%. Εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων.Την ίδια στιγμή, «το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2, 8 δις κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντι για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε».Από πλευράς του, ο Γραμματέας του κόμματος,παρουσίασε τις λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας myelas, που αναμένεται να καταστεί αλληλεπιδραστική από αύριο, Δευτέρα, όπως και την νέα αρχιτεκτονική του κόμματος, το οποίο θα έχει 3 κύρια όργανα:«Το Εθνικό Συμβούλιο.Το ανώτατο όργανο του κόμματος. Όλες και όλοι εσείς οι 400 που βρισκόμαστε σήμερα εδώ», η Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή το όργανο όπου συναντιούνται όλες οι λειτουργίες του κόμματος. Την αποτελούν οι τομεάρχες, τα μέλη του οργανωτικού, τα μέλη του Κεντρικού Συντονιστικού, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος, αλλά και το Κεντρικό Συντονιστικό. Το επιχειρησιακό κέντρο, που κρατά μέρα-με-τη-μέρα τη δουλειά σε κίνηση», όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιαννάκης.Ακολούθως, η συνεδρίαση εξελίχθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία κλήθηκαν από χθες να συμμετέχουν στην καμπάνια για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως «πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων». Για το λόγο αυτό, «το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς», όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.Παρότι για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες στη χθεσινή, πανηγυρικού χαρακτήρα διαδικασία, ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε μια κομματική διαδικασία, εντούτοις πολλοί επιθυμούσαν να τοποθετηθούν από βήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο έκανε δεκτές τρίλεπτες εισηγήσεις, ζητώντας από τους ομιλητές, ωστόσο, να περιοριστούν στα αυστηρά, σε αυτά τα χρονικά όρια.