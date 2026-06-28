«Ευχαριστούμε για τη δημόσια αναγνώριση» είπε ο Άδωνις για την ατάκα Τσίπρα «από το 2019 η οικονομία υπεραποδίδει»

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία

Ενίσχυσε την Άμυνα της χώρας στην κατηγορία "Αστακού".Ανακαινίζει εκατοντάδες νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας.Διατηρεί μία επιδοματική πολιτική που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε τις κρίσεις της Πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τα καύσιμα.Έκανε συμφωνίες που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαμετακομιστικό, ενεργειακό και επικοινωνιακό κόμβο και κόμβο δεδομένων για όλη τη ΝΑ Ευρώπη και Μ. Ανατολή.Σύναψε συμφωνίες για την εξόρυξη αερίου από τα Νότια της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.Μείωσε την Ανεργία στο μισόΔημιούργησε ισχυρές συμμαχίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και η Ινδία ακολουθείΔημιούργησε μία από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΕυρώπηΜείωσε τη φοροδιαφυγή στο μισό και έφερε στα ταμεία 6-7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε φόρους κάθε έτος, αν και είχε μειώσει τους συντελεστές.Κατάφερε, μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελείμματακαι λοιπά, και λοιπά, και λοιπά......Αυτά έκανε που λέτε, καλά μου παιδιά, η κυρα-Οικονομία, και ήταν τόσο αποτελεσματική, που ο "Κυριάκος" καθόταν σε μία γωνία και την παρακολουθούσε έκπληκτος να υπεραποδίδει, και ο «Άχαστος» Ηγέτης@atsiprasένιωθε δυστυχής που δεν πρόλαβε να την δει να υπεραποδίδει, όσο ο ίδιος ήταν ΠΘ…Μόνον που Αλέξη μου όλα αυτά δεν τα έκανε η Οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη Κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα.»Ειδικότερα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε συνέντευξή του στον Alpha:«Από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρέωση της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δημοσιο0νομικός χώρος και υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών, χωρίς να φορολογηθούν ούτε στα μεσαία, ούτε στα χαμηλά, ούτε στα υψηλά εισοδήματα»