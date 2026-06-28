«Ευχαριστούμε για τη δημόσια αναγνώριση» είπε ο Άδωνις για την ατάκα Τσίπρα «από το 2019 η οικονομία υπεραποδίδει»
«Ευχαριστούμε για τη δημόσια αναγνώριση» είπε ο Άδωνις για την ατάκα Τσίπρα «από το 2019 η οικονομία υπεραποδίδει»
Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και την πρόοδό της χάρη στην κυβέρνηση - Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που προκάλεσε το «ευχαριστώ» του υπουργού
Την φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει», σχολίασε σε μακροσκελή ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό «για τη δημόσια αναγνώριση που έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και τονίζει ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί δεν έγινε χάρη στην οικονομία «από μόνη της», αλλά «διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό».
Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η «κυρα-Οικονομία», όπως την ονομάζει, «κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα».
Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και τις εισφορές και να προσελκύσει δισεκατομμύρια επενδύσεων στη χώρα.
Αλλά αυτό δεν έφτανε, της κυρα-Οικονομίας,
Άρχισε να ξεπληρώνει τα υπέρογκα χρέη της πιο γρήγορα απ' όσο ποτέ πίστευαν οι κακόπιστοι δανειστές μας.
Αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας στην Επενδυτική βαθμίδα, από την κατηγορία "σκουπίδια" που είχαν τα Ελληνικά ομόλογα.
Αύξησε το βασικό μισθό κατά 60% μέσα σε 6 χρόνια
Ξεκίνησε να εκτελεί πολλές εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και τονίζει ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί δεν έγινε χάρη στην οικονομία «από μόνη της», αλλά «διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό».
Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η «κυρα-Οικονομία», όπως την ονομάζει, «κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα».
Κάπου, τον Ιούλιο του 2019, με τα πουλάκια να τιτιβίζουν στα δέντρα, άνοιξε τα πανέμορφα ματάκια της η κυρα-Οικονομία μετά από ένα βαθύ ύπνο 10 χρόνων, και είπε μέσα της: "Αρκετά κοιμήθηκα ήρθε η ώρα τώρα να υπεραποδώσω".— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 28, 2026
Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους…
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Κάπου, τον Ιούλιο του 2019, με τα πουλάκια να τιτιβίζουν στα δέντρα, άνοιξε τα πανέμορφα ματάκια της η κυρα-Οικονομία μετά από ένα βαθύ ύπνο 10 χρόνων, και είπε μέσα της: "Αρκετά κοιμήθηκα ήρθε η ώρα τώρα να υπεραποδώσω".
Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και τις εισφορές και να προσελκύσει δισεκατομμύρια επενδύσεων στη χώρα.
Αλλά αυτό δεν έφτανε, της κυρα-Οικονομίας,
Άρχισε να ξεπληρώνει τα υπέρογκα χρέη της πιο γρήγορα απ' όσο ποτέ πίστευαν οι κακόπιστοι δανειστές μας.
Αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας στην Επενδυτική βαθμίδα, από την κατηγορία "σκουπίδια" που είχαν τα Ελληνικά ομόλογα.
Αύξησε το βασικό μισθό κατά 60% μέσα σε 6 χρόνια
Ξεκίνησε να εκτελεί πολλές εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ενίσχυσε την Άμυνα της χώρας στην κατηγορία "Αστακού".
Ανακαινίζει εκατοντάδες νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας.
Διατηρεί μία επιδοματική πολιτική που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε τις κρίσεις της Πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τα καύσιμα.
Έκανε συμφωνίες που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαμετακομιστικό, ενεργειακό και επικοινωνιακό κόμβο και κόμβο δεδομένων για όλη τη ΝΑ Ευρώπη και Μ. Ανατολή.
Σύναψε συμφωνίες για την εξόρυξη αερίου από τα Νότια της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.
Μείωσε την Ανεργία στο μισό
Δημιούργησε ισχυρές συμμαχίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και η Ινδία ακολουθεί
Δημιούργησε μία από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη
Μείωσε τη φοροδιαφυγή στο μισό και έφερε στα ταμεία 6-7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε φόρους κάθε έτος, αν και είχε μειώσει τους συντελεστές.
Κατάφερε, μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελείμματα
και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά......
Αυτά έκανε που λέτε, καλά μου παιδιά, η κυρα-Οικονομία, και ήταν τόσο αποτελεσματική, που ο "Κυριάκος" καθόταν σε μία γωνία και την παρακολουθούσε έκπληκτος να υπεραποδίδει, και ο «Άχαστος» Ηγέτης
@atsipras
ένιωθε δυστυχής που δεν πρόλαβε να την δει να υπεραποδίδει, όσο ο ίδιος ήταν ΠΘ…
Μόνον που Αλέξη μου όλα αυτά δεν τα έκανε η Οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη Κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα.»
«Από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρέωση της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δημοσιο0νομικός χώρος και υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών, χωρίς να φορολογηθούν ούτε στα μεσαία, ούτε στα χαμηλά, ούτε στα υψηλά εισοδήματα»
Ανακαινίζει εκατοντάδες νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας.
Διατηρεί μία επιδοματική πολιτική που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε τις κρίσεις της Πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τα καύσιμα.
Έκανε συμφωνίες που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαμετακομιστικό, ενεργειακό και επικοινωνιακό κόμβο και κόμβο δεδομένων για όλη τη ΝΑ Ευρώπη και Μ. Ανατολή.
Σύναψε συμφωνίες για την εξόρυξη αερίου από τα Νότια της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.
Μείωσε την Ανεργία στο μισό
Δημιούργησε ισχυρές συμμαχίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και η Ινδία ακολουθεί
Δημιούργησε μία από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη
Μείωσε τη φοροδιαφυγή στο μισό και έφερε στα ταμεία 6-7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε φόρους κάθε έτος, αν και είχε μειώσει τους συντελεστές.
Κατάφερε, μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελείμματα
και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά......
Αυτά έκανε που λέτε, καλά μου παιδιά, η κυρα-Οικονομία, και ήταν τόσο αποτελεσματική, που ο "Κυριάκος" καθόταν σε μία γωνία και την παρακολουθούσε έκπληκτος να υπεραποδίδει, και ο «Άχαστος» Ηγέτης
@atsipras
ένιωθε δυστυχής που δεν πρόλαβε να την δει να υπεραποδίδει, όσο ο ίδιος ήταν ΠΘ…
Μόνον που Αλέξη μου όλα αυτά δεν τα έκανε η Οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη Κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα.»
Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομίαΕιδικότερα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε συνέντευξή του στον Alpha:
«Από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρέωση της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δημοσιο0νομικός χώρος και υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών, χωρίς να φορολογηθούν ούτε στα μεσαία, ούτε στα χαμηλά, ούτε στα υψηλά εισοδήματα»
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