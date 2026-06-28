Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΛ.Α.Σ. η μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, λέει η Κουφονικολάκου

Για τους τομεάρχες η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι επελέγησαν πρόσωπα τα οποία έχουν «επαγγελματική εμπειρία, κοινωνική αντίληψη και τη δική τους μοναδική πολιτική συγκρότηση»