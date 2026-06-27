Κόντρα Σδούκου - Τσουκαλά για τον εκλογικό νόμο στις αυτοδιοικητικές εκλογές
Κόντρα Σδούκου - Τσουκαλά για τον εκλογικό νόμο στις αυτοδιοικητικές εκλογές
Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση» - «Τους ενδιαφέρουν μόνο τα παζάρια» απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ
Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν οι δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση» μέσα από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω από τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών» τόνισε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
«Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους» σημείωσε επίσης στην γραπτή ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της ΝΔ.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει σε ανακοίνωσή του ότι «σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι... ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση».
«Καταλάβαμε. Η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι... ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.
Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.
«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών» τόνισε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
«Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους» σημείωσε επίσης στην γραπτή ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της ΝΔ.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει σε ανακοίνωσή του ότι «σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι... ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση».
«Καταλάβαμε. Η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι... ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.
Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.
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