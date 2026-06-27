Κόντρα Σδούκου - Τσουκαλά για τον εκλογικό νόμο στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση» - «Τους ενδιαφέρουν μόνο τα παζάρια» απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ