Χρήστος Κακλαμάνης: Ας μην κοροϊδευόμαστε, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, το «νίκη ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο διαφορά» το λέγαμε πριν το κόμμα Τσίπρα

Ρωγμή στο αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές «έστω και με μια ψήφο διαφορά» καθώς ο Χρήστος Κακλαμάνης παραδέχθηκε ότι ο στόχος αυτός έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και είχε τεθεί προ της εμφάνισης της ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα.Μιλώντας στο ertnews το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη ρωτήθηκε γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εισπράττει κάτι από τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. «Όταν εμφανιζόμαστε τρίτοι στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ» παραδέχθηκε.«Η σοσιαλδημοκρατία συνολικά δεν αρέσει, δεν πουλάει στην Ευρώπη. Έχει αποτύχει να προτείνει απτές συγκεκριμένες μετρήσιμες λύσεις στους πολίτες» είπε ακόμη και αμέσως έσπευσε να κάνει σαφή τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ: «Ας μην κοροϊδευόμαστε έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Νίκη με μία ψήφο διαφορά, το λέγαμε πριν το κόμμα Τσίπρα, τώρα έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό».Μάλιστα συμπλήρωσε: «Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω, ενώ έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο μεταγραφικό παζάρι».Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται «πολύ ξύλο επικοινωνιακά», ενώ εκτίμησε πως οι εσωκομματικές εντάσεις είναι μικρότερες από την εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια.Κλείνοντας, τόνισε ότι η ευθύνη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν βαραίνει αποκλειστικά την ηγεσία, αλλά συνολικά τα στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ δεν τα καταφέρει, η ευθύνη δεν είναι μόνο του αρχηγού».