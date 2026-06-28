Σκέρτσος κατά Τσίπρα: Το «ηθικό πλεονέκτημα» είναι το καταφύγιο των πολιτικών απατεώνων

«Παρά την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως αναγεννημένος και μετριοπαθής, παραμένει αμετανόητος, αδιόρθωτος, διχαστικός και εν τέλει επικίνδυνος» σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας σε ανάρτησή του