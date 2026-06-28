Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δείτε φωτογραφία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δείτε φωτογραφία

Η ανάρτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ για την συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δείτε φωτογραφία
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Με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε ανάρτησή της στα social media η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Σαμαρά την οποία ενέταξε στις «σημαντικές προσωπικότητες» από το πολιτικό φάσμα. 

Οπως αναφέρει στην ανάρτησή της: «Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».

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