Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δείτε φωτογραφία
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, δείτε φωτογραφία
Η ανάρτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ για την συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό
Με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Σε ανάρτησή της στα social media η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Σαμαρά την οποία ενέταξε στις «σημαντικές προσωπικότητες» από το πολιτικό φάσμα.
Οπως αναφέρει στην ανάρτησή της: «Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».
Σε ανάρτησή της στα social media η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Σαμαρά την οποία ενέταξε στις «σημαντικές προσωπικότητες» από το πολιτικό φάσμα.
Οπως αναφέρει στην ανάρτησή της: «Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».
In my role as United States Ambassador to the Hellenic Republic, I'm committed to engaging with key figures from across Greece's political spectrum. I recently had an excellent meeting with former Prime Minister Samaras to discuss U.S.-Greece ties. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/IYnssWp31A— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026
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