Ρωμανός: Οι πρώτοι που επιτίθενται στην Καρυστιανού είναι αυτοί από την αντιπολίτευση που τη χορήγησαν πολιτικά
Ρωμανός: Οι πρώτοι που επιτίθενται στην Καρυστιανού είναι αυτοί από την αντιπολίτευση που τη χορήγησαν πολιτικά
Περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα, για την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την εξωτερική πολιτική κ.α.» σχολίασε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού
Την επισήμανση ότι «οι πρώτοι που επιτίθενται στη Μαρία Καρυστιανού είναι αυτοί που τη χορήγησαν πολιτικά από την αντιπολίτευση» έκανε το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Ρωμανός με αφορμή τα σχόλια για την πρόεδρο του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών μετά τη διατύπωση της πρόθεσής της να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος.
«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να μπει στον πολιτικό στίβο. Περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα, για την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την εξωτερική πολιτική κ.α.» σχολίασε αρχικά στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού.
«Μέχρι να το δούμε αυτό, να δούμε τους συνεργάτες της, το πρόγραμμα της, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτοί που τη χορήγησαν πολιτικά και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι οι πρώτοι που της επιτίθενται, εμείς περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της».
Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «ο αντίπαλος της ΝΔ είναι πάντα τα προβλήματα, από τη μάχη μας με αυτά θα κριθούμε»
«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να μπει στον πολιτικό στίβο. Περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα, για την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την εξωτερική πολιτική κ.α.» σχολίασε αρχικά στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού.
«Μέχρι να το δούμε αυτό, να δούμε τους συνεργάτες της, το πρόγραμμα της, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτοί που τη χορήγησαν πολιτικά και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι οι πρώτοι που της επιτίθενται, εμείς περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της».
Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «ο αντίπαλος της ΝΔ είναι πάντα τα προβλήματα, από τη μάχη μας με αυτά θα κριθούμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα