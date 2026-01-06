Μαρία Καρυστιανού: Όσα είπε για το νέο κόμμα, η επίθεση στον Τσίπρα για το «χειρότερο μνημόνιο» και το καρφί σε Πλακιά
Μίλησε για τα βιογραφικά που λαμβάνει, τις «γοργές» ετοιμασίες και απέκλεισε κάθε συνεργασία με υφιστάμενα κόμματα - Κάλεσε τον Πλακιά να απαντήσει εάν έχει κάνει καταγγελία για τα οικονομικά του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών
Εν αρχή η... “Ένωση”
Μιλώντας στο Kontra Channel η κυρία Καρυστιανού αποκάλυψε πως το νέο κόμμα “όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούμε να είμαστε, να μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία”, δίνοντας ραντεβού με τους πολίτες στις επόμενες εθνικές κάλπες.
Συνεχίζοντας τόνισε «αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» συνέχισε.
Ως προς την στελέχωση του νέου κόμματος ενόψει και της καθόδου του στις επόμενες εθνικές εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως “προαπαιτούμενα” για τους συμμετέχοντες την “εμπειρία” και τη “γνώση”, με “κόκκινη γραμμή” τυχόν εμπλοκή των ενδιαφερομένων με κάποιο πολιτικό χώρο.
Ως προς την αναγνωρισιμότητα των στελεχών, αυτοί δεν πρέπει να είναι “απαραίτητα γνωστοί” στο δημόσιο βίο, αλλά κριτήρια επιλογής τους θα είναι “ η καθαρότητα γενικώς, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα”, όπως είπε η κυρία Καρυστιανού, εντάσσοντάς τα στα βασικά. Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
Ο/η αρχηγός
Απαντώντας για το εάν θα ηγηθεί η ίδια του κόμματος, η κ. Καρυστιανού δεν απάντησε θετικά σε κάτι τέτοιο, αλλά και λέγοντας πως “ο λαός θα δείξει τον ηγέτη” και μάλιστα μέσα “από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του”, πρόσθεσε.
Την ίδια στιγμή, “όποιος ηγηθεί αυτής της προσπάθειας εγώ θα ήθελα να έχει άλλα χαρακτηριστικά” δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, απαριθμώντας ανάμεσα σε αυτά την αγάπη για το δίκαιο, την καθαρότητα, την τόλμη και το θάρρος.
Πυρά κατά Τσίπρα
Ακόμη, ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αφού η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως “το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί προφανώς θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ξεγελάσει πάλι τους πολίτες” με φόντο το rebranding, ενώ επανέλαβε πως “έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους παλιους πολιτικούς. Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια”, όπως είπε.
Επιτροπή Σοφών και Πρόγραμμα
Ως προς την ηγετική ομάδα, αλλά και τις επιμέρους πολιτικές θέσεις, “υπάρχουν άνθρωποι” σχολίασε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων “Τέμπη 2023”, ενώ αναφορικά με την προσωπική της πολιτική επάρκεια απάντησε ότι “δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα, άρα, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος ξέρει ότι εγώ δεν είμαι οικονομολόγος”, όπως επισήμανε. Στον αντίποδα, η κυρία Καρυστιανού παρατήρησε πως “υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες, οι οποίοι εργάζονται πάνω σ' αυτό” “φωτογραφίζοντας” έτσι μια “Επιτροπή Σοφών”, τα μέλη της οποίας “όταν θα προτείνουν λύσεις θα είναι και εμπεριστατωμένες και θα δείχνουν ακριβώς ότι είναι υλοποιήσιμες”.
Εθελοντές και βιογραφικά
Στην ίδια κατεύθυνση, “θα βγούμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τα πάντα” αποκρίθηκε η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας πως “αυτή η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση πράγματι έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες”
Κατά την Πρόεδρο του Συλλόγου, “είναι συγκινητική η επιθυμία να συνδράμουν στην προσπάθεια εθελοντικά”, όπως δήλωσε, περιγράφοντας για την ώρα ως “απίστευτα” τα βιογραφικά εθελοντών που παραλαμβάνει.
Με δεδομένη την εμπλοκή της στο νέο κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε πολλές φορές στο πόσο σημαντική υπήρξε η κινητοποίηση της κοινωνίας, αντιπαραθετικά με τον “κομματικό σωλήνα”, υποστηρίζοντας για τα στελέχη που προέρχονται από την κομματική μήτρα πως “οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία, δεν την ξέρουν την κοινωνία”.
Θετική για Φαραντούρη
Παρά, ωστόσο, την ψυχική απόσταση που χωρίζει την Μαρία Καρυστιανού από το παλιό πολιτικό προσωπικό, αυτό φαίνεται, δηλαδή ο πρότερος πολιτικός βίος του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νικόλα Φαραντούρη να μην εμποδίζει δυνητικά μια μελλοντική συνεργασία τους, με την Πρόεδρο του Συλλόγου να εκφράζεται θετικά και με σεβασμό προς το πρόσωπο του σημερινού Ευρωβουλευτή.
Ανάγκη η διαφάνεια στα έσοδα
Εξάλλου, το κόμμα είναι “η βάση που γεννήθηκε αυτό το εγχείρημα” δήλωσε η κυρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας πως “είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδας”. Με αφορμή την παρουσία της στα αγροτικά μπλόκα, η ίδια σχολίασε πως “όλα εξαφανίζονται, αποδομούνται με σκοπό να ιδιωτικοποιηθούν”, ενώ για τα οικονομικά του Συλλόγου απάντησε πως “είναι επιτακτική ανάγκη και να είναι διάφανα όλα τα έσοδα του Συλλόγου”.
“Δεν θα χρειαστούν τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται, θα πάμε εκεί που πρέπει χωρίς χορηγούς” σημείωσε η κυρία Καρυστιανού, ενώ επιτέθηκε και προς τον Νίκο Πλακιά.
Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον έλεγχο που διενήργησε η ΑΑΔΕ προς τον Σύλλογο, η κυρία Καρυστιανού «έδειξε» προς την πλευρά του κ. Πλακιά καλώντας τον να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε -αν έκανε όπως είπε- τη σχετική καταγγελία η οποία κινητοποίησε την ανεξάρτητη αρχή.
Στην πρώτη θέση ο εκλογικός πήχης
“Δεν τα πιστεύω αυτά και ούτε με αφορούν” υπογράμμισε, ακόμη, με βάση σενάρια που την θέλουν να κάνει την ανατροπή εκλογικά το 2027, τοποθετώντας τον πήχη στην πρωτιά.
Όπως ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, “όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση”. “Αν είναι να αλλάξουν πράγματα αυτός είναι ο στόχος, αλλιώς δεν γίνεται” συνέχισε, ενώ “το θέμα αυτού του πολιτικού εγχειρήματος πάρα πολλοί συγγενείς είναι δίπλα στην προσπάθεια”, πρόσθεσε η ίδια. Σε προσωπικό επίπεδο, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως “η δολοφονία του χαρακτήρα σε κάποιους (συγγενείς) έπιασε” και πως “εγώ όταν μιλάω, μιλάω για την κόρη μου”.
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:
