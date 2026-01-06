Μαρία Καρυστιανού: Όσα είπε για το νέο κόμμα, η επίθεση στον Τσίπρα για το «χειρότερο μνημόνιο» και το καρφί σε Πλακιά

@protothema.gr ❗ Καρυστιανού για Τσίπρα ◾ «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra όταν ρωτήθηκε για το εγχείρημα δημιουργίας νέου κόμματος και πρόσθεσε ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια». Ωστόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ξεκαθάρισε ούτε σήμερα αν θα τεθεί επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού. #protothema #news ♬ original sound - protothema.gr

@protothema.gr ❗ Καρυστιανού για το κόμμα της ◾ «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra όταν ρωτήθηκε για το εγχείρημα δημιουργίας νέου κόμματος και πρόσθεσε ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια». Ωστόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ξεκαθάρισε ούτε σήμερα αν θα τεθεί επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού. #protothema #news ♬ original sound - protothema.gr

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgz6d9qrvf5)

Ταυτόχρονα, όμως, “ο κ. Τσίπρας ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε ξανά κυβερνήσει. Έδωσε ελπίδα, μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε” και “αυτό ήταν για μένα το χειρότερο από όλα γιατί τώρα ο κόσμος πολύ πιο δύσκολα θα εμπιστευθεί έναν άνθρωπο”, κατέληξε η κ. Καρυστιανού.Ως προς την ηγετική ομάδα, αλλά και τις επιμέρους πολιτικές θέσεις, “υπάρχουν άνθρωποι” σχολίασε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων “Τέμπη 2023”, ενώ αναφορικά με την προσωπική της πολιτική επάρκεια απάντησε ότι “δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα, άρα, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος ξέρει ότι εγώ δεν είμαι οικονομολόγος”, όπως επισήμανε. Στον αντίποδα, η κυρία Καρυστιανού παρατήρησε πως “υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες, οι οποίοι εργάζονται πάνω σ' αυτό” “φωτογραφίζοντας” έτσι μια “Επιτροπή Σοφών”, τα μέλη της οποίας “όταν θα προτείνουν λύσεις θα είναι και εμπεριστατωμένες και θα δείχνουν ακριβώς ότι είναι υλοποιήσιμες”.Στην ίδια κατεύθυνση, “θα βγούμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τα πάντα” αποκρίθηκε η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας πως “αυτή η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση πράγματι έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες”Κατά την Πρόεδρο του Συλλόγου, “είναι συγκινητική η επιθυμία να συνδράμουν στην προσπάθεια εθελοντικά”, όπως δήλωσε, περιγράφοντας για την ώρα ως “απίστευτα” τα βιογραφικά εθελοντών που παραλαμβάνει.Με δεδομένη την εμπλοκή της στο νέο κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε πολλές φορές στο πόσο σημαντική υπήρξε η κινητοποίηση της κοινωνίας, αντιπαραθετικά με τον “κομματικό σωλήνα”, υποστηρίζοντας για τα στελέχη που προέρχονται από την κομματική μήτρα πως “οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία, δεν την ξέρουν την κοινωνία”.Παρά, ωστόσο, την ψυχική απόσταση που χωρίζει την Μαρία Καρυστιανού από το παλιό πολιτικό προσωπικό, αυτό φαίνεται, δηλαδή ο πρότερος πολιτικός βίος του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νικόλα Φαραντούρη να μην εμποδίζει δυνητικά μια μελλοντική συνεργασία τους, με την Πρόεδρο του Συλλόγου να εκφράζεται θετικά και με σεβασμό προς το πρόσωπο του σημερινού Ευρωβουλευτή.Εξάλλου, το κόμμα είναι “η βάση που γεννήθηκε αυτό το εγχείρημα” δήλωσε η κυρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας πως “είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδας”. Με αφορμή την παρουσία της στα αγροτικά μπλόκα, η ίδια σχολίασε πως “όλα εξαφανίζονται, αποδομούνται με σκοπό να ιδιωτικοποιηθούν”, ενώ για τα οικονομικά του Συλλόγου απάντησε πως “είναι επιτακτική ανάγκη και να είναι διάφανα όλα τα έσοδα του Συλλόγου”.“Δεν θα χρειαστούν τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται, θα πάμε εκεί που πρέπει χωρίς χορηγούς” σημείωσε η κυρία Καρυστιανού,Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον έλεγχο που διενήργησε η ΑΑΔΕ προς τον Σύλλογο, η κυρία Καρυστιανού «έδειξε» προς την πλευρά του κ. Πλακιά καλώντας τον να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε -αν έκανε όπως είπε- τη σχετική καταγγελία η οποία κινητοποίησε την ανεξάρτητη αρχή.“Δεν τα πιστεύω αυτά και ούτε με αφορούν” υπογράμμισε, ακόμη, με βάση σενάρια που την θέλουν να κάνει την ανατροπή εκλογικά το 2027, τοποθετώντας τον πήχη στην πρωτιά.Όπως ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, “όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση”. “Αν είναι να αλλάξουν πράγματα αυτός είναι ο στόχος, αλλιώς δεν γίνεται” συνέχισε, ενώ “το θέμα αυτού του πολιτικού εγχειρήματος πάρα πολλοί συγγενείς είναι δίπλα στην προσπάθεια”, πρόσθεσε η ίδια.πως “η δολοφονία του χαρακτήρα σε κάποιους (συγγενείς) έπιασε” και πως “εγώ όταν μιλάω, μιλάω για την κόρη μου”.