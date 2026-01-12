Επιμένει ο Καιρίδης για την κόντρα με τον Δένδια: Ο υπουργός δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο
Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποτέλεσε την αρχή της κόντρας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «δεν είχε κανένα σεξισμό αλλά χιούμορ για να απαντήσει μια βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες»
Αμετακίνητος ότι η παρέμβαση του Νίκου Δένδια στον διάλογο που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν «άστοχη» παρέμεινε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης λέγοντας το πρωί της Δευτέρας ότι «δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο».
«Όταν μιλάνε οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο υπουργός» συμπλήρωσε στο MEGA ο κ. Καιρίδης, υποστηρίζοντας, επίσης, ότι «ποτέ δεν τα σπάσαμε σε προσωπικό επίπεδο με τον κ. Δένδια».
Αφού του υπενθύμισαν, δε, την κόντρα που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας πριν τα Χριστούγεννα, ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε «να μείνουμε στα θεσμικά. Ο κ. Καιρίδης ως πρόεδρος της επιτροπής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων έκανε ό,τι έκανε πριν τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε τον ατυχή διάλογο. Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου. κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κάτι τέτοιο ο κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας είναι άνθρωπος αστικής ευγένειας που έκανε μια παρέμβαση που εγώ έκρινα άστοχη».
Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποτέλεσε την αρχή της κόντρας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «δεν είχε κανένα σεξισμό αλλά χιούμορ για να απαντήσει μια βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες».
«Ήταν ατυχές όλο το περιστατικό, έδωσε την ευκαιρία να μην μιλάμε για όσα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά για το τζαρτζάρισμα με τον υπουργό τον οποίο εκτιμώ και στηρίζω» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.
