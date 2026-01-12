Επιμένει ο Καιρίδης για την κόντρα με τον Δένδια: Ο υπουργός δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο

Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποτέλεσε την αρχή της κόντρας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «δεν είχε κανένα σεξισμό αλλά χιούμορ για να απαντήσει μια βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες»