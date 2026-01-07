Ντόμινο εξελίξεων με φόντο το κόμμα Καρυστιανού: Οι εξηγήσεις Φαραντούρη, οι βολές Πολάκη, ΚΚΕ και Βελόπουλου και οι υπαινιγμοί της Ζωής
Πονοκέφαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ και η αφωνία της Έλενας Κουντουρά, η οποία το 2024 είχε προσκαλέσει την Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο
Σε θέση άμυνας, αν όχι μάχης, βρίσκονται τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την τελευταία συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων “Τέμπη 2023” άνοιξε για πρώτη φορά τόσο επισταμένα τα χαρτιά της αναφορικά με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
Το «κόμμα Καρυστιανού», το οποίο αφορμάται από το κίνημα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών οδεύει προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, αφού οργανώνεται με «γοργούς ρυθμούς», όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Kontra Channel η κυρία Καρυστιανού, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για την «Ένωση» που προετοιμάζει.
Ως προς το πρόγραμμα του νέου κόμματος, αυτό το επεξεργάζεται μια «Επιτροπή Σοφών», όπως ειπώθηκε, με ορίζοντα την παρουσίασή του στις επόμενες εθνικές εκλογές, οψέποτε αυτές γίνουν, αφού διακηρυγμένος στόχος της Μαρίας Καρυστιανού είναι το κόμμα της να πρωτεύσει στην επόμενη κάλπη. Με αυτόν τον υψηλό πήχη, η «Ένωση», δηλαδή το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, θα στηριχθεί σε νέα πρόσωπα κατά βάση και απορρίπτοντας το «παλιό πολιτικό προσωπικό».
Νέα πρόσωπα που θα προκύψουν και από τα βιογραφικά που λαμβάνει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων “Τέμπη 2023”, δημιουργώντας μια άτυπη δεξαμενή στελεχών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο εν ενεργεία Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, για τον οποίο η κυρία Καρυστιανού εκφράστηκε πολύ θετικά, εν αντιθέσει με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Ερωτηθείσα, μάλιστα, για τον κ. Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως «το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί προφανώς θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ξεγελάσει πάλι τους πολίτες» με φόντο το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ επανέλαβε πως «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους παλιούς πολιτικούς. Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια», όπως είπε.
«Ο κ. Τσίπρας ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε ξανά κυβερνήσει. Έδωσε ελπίδα, μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε» και «αυτό ήταν για μένα το χειρότερο από όλα γιατί τώρα ο κόσμος πολύ πιο δύσκολα θα εμπιστευθεί έναν άνθρωπο», κατέληξε η κυρία Καρυστιανού, χρησιμοποιώντας πολύ υψηλούς τόνους κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Η πυραμίδα της «Ένωσης»Ως προς την οργανωτική και διοικητική πυραμίδα του νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού δεν εμφανίστηκε απόλυτη ως προς την επιλογή του/της επικεφαλής, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ηγηθεί η ίδια του εγχειρήματος, «δείχνοντας», σε κάθε περίπτωση, προς την πλευρά της κοινωνικής του βάσης για την εκλογή του/της Προέδρου.
Συναγερμός στην ΚουμουνδούρουΠάντως, στην περίπτωση των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εκλογικής καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού ως πιθανό σενάριο, κάτι που ισχύει και για οποιαδήποτε κόμματα πιθανόν διαφανούν στον ορίζοντα. Νέα ή υπό κατασκευή κόμματα, ωστόσο, δεν αναμένεται να «επικαιροποιήσουν» τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, τόσο σε επίπεδο βιβλιοπαρουσιάσεων, όσο και σε επίπεδο ευρύτερων πρωτοβουλιών.
Στην περίπτωση του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ωστόσο, ένα «κόμμα Καρυστιανού» υπό κατασκευή, όπως είχε αναδείξει το ΘΕΜΑ με ενδεχόμενη και τη διαρχία σε επίπεδο κορυφής, δημιουργεί γενικευμένη αναταραχή στην Κουμουνδούρου, λόγω της πολιτικής σύμπλευσης της κ. Καρυστιανού με τον Ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη.
Το γεγονός ότι ο κ. Φαραντούρης έχει χαρακτηρίσει «καλοδεχούμενο» ένα τέτοιο κίνημα από την πρώτη στιγμή έχει προκαλέσει αμηχανία πέριξ της Κουμουνδούρου, πολύ περισσότερο όταν μόνο χθες σε διαδοχικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε πως «υπάρχει μια συναντίληψη με την Μαρία Καρυστιανού».
Κατόπιν αυτού, εκλήθη τηλεφωνικά χθες αργά ο Νικόλας Φαραντούρης για εξηγήσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, προκειμένου να αιτιολογήσει την παρούσα στάση του. Καθώς ακόμη δεν έχει λάβει σάρκα και οστά το «κόμμα Καρυστιανού», ούτε όμως και ο κ. Φαραντούρης έχει τοποθετηθεί επίσημα στην ουσία του, ενώ στην Κουμουνδούρου κρατούν χαμηλούς τόνους, αν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν παραγνωρίζουν ότι «μια πρεμιέρα με κλεμμένη έδρα» θα βάρυνε το κλίμα κατά της κυρίας Καρυστιανού.
Από πλευράς του, πάντως, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να απάντησε χθες στον Σωκράτη Φάμελλο πως όταν αποφασίσει κάτι άλλο θα σε τον ενημερώσει, παραμένοντας προσώρας στις γραμμές της Κουμουνδούρου.
Την ίδια στιγμή, άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θεωρούν πως η σημερινή κατάληξη της σχέσης της Κουμουνδούρου με τον κ. Φαραντούρη βαραίνει και την σημερινή ηγετική ομάδα, αφού παρά την υπερδραστηριότητα του Κεφαλλονίτη Ευρωβουλευτή, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, κάποιο χαρτοφυλάκιο σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, ούτε ενσωματώθηκε με αξιώσεις στην εσωκομματική καθημερινότητα, παρά τον μεγάλο αριθμό σταυρών που έλαβε στις τελευταίες Ευρωεκλογές.
Παρόλα αυτά, δεν λείπουν και εκείνα τα στελέχη που έχουν εισηγηθεί τυχόν διαγραφή του κ. Φαραντούρη από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αν και μια τέτοια κίνηση θα την αποδεκάτιζε πραγματικά μετά τη διαγραφή του Νίκου Παππά, αλλά και την «αφωνία» που καταμαρτυρούν οι περισσότεροι στην Έλενα Κουντουρά.
Σύμφωνα, όμως, με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης στις εξηγήσεις που έδωσε προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο του είπε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα, δίνοντας προς το παρόν μια ανάσα στην Κουμουνδούρου για τυχόν νέες αποχωρήσεις. Εξάλλου, η παρατεταμένη σιωπή της έτερης Ευρωβουλευτή, Έλενας Κουντουρά αρκεί, για να προβληματίσει την Κουμουνδούρου, καθώς η κυρία Κουντουρά είναι εξαιρετικά φειδωλή στις δημόσιες παρεμβάσεις της (πλην της περιόδου των Ευρωεκλογών), ενώ ήταν εκείνη που είχε προσκαλέσει την Μαρία Καρυστιανού σε ειδική εκδήλωση για τα Τέμπη τον Απρίλιο του 2024 στο Ευρωκοινοβούλιο.
Στόχος που δέχτηκε χθες τα περισσότερα πυρά, αφού για το «κόμμα Καρυστιανού» τοποθετήθηκαν με σχόλιό τους χθες τα στελέχη του Περισσού, τα οποία μιλούν για παμπάλαιες... εκφράσεις περί «κάθαρσης», την στιγμή που ο πρόεδρος της ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως «ένας λαός που ψηφίζει ανέργους, ανεπάγγελτους, ανθρώπους αλλους που δεν έχουν λύσει ούτε τα δικά τους προβλήματα(σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι πρόγονοι μας), κυβερνάται από κάθε ουτιδανο και επενδύει σε "σωτήρες" του τίποτα».
Με «φωτογραφικές» αιχμές και με σύνθημα τη... Δικαιοσύνη συνόδευσε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση κριτική στην Μαρία Καρυστιανού, αν όχι ως ανταγωνισμός για την νέα της καριέρα και ειδικότερα πολιτική.
Αναλυτικά, η ανάρτηση της Ζωής Κωνταντοπούλου:
Χρόνια πολλά, για άλλη μια σημαντική και συμβολική γιορτή!
Να έχουμε φως, διαυγές πνεύμα, καθαρή συνείδηση, ανοιχτά μάτια, ανοιχτή ψυχή, ανοιχτό μυαλό!
Αγάπη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, Ειρήνη!
Με όλη μου την καρδιά εύχομαι δύναμη σε όλες και όλους μας που είμαστε αποφασισμένοι, αυτήν την σημαντική χρονιά που μόλις άρχισε κι έδειξε πως θα έχει μεγάλες δοκιμασίες, να διώξουμε όλη την βρομιά και τη διαφθορά, να φέρουμε φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στο δίκαιο και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.
Ψυχή και Δύναμη και στους αγρότες μας! Ο αγώνας σας είναι ιερός, αγώνας ζωής για όλη την κοινωνία, απέναντι σε μια διεφθαρμένη εξουσία, που, αφού έφαγε τα δικά σας χρήματα, τώρα δηλώνει με θράσος ότι της τέλειωσε η…υπομονή!
Σε εμάς δεν τέλειωσε ούτε η υπομονή ούτε η επιμονή να στηρίζουμε το δίκιο σας και αυτό θα κάνουμε!
#Θεοφάνια
#Φώτα
#Δίκαιο
#Αγρότες
#Δικαιοσύνη
Πολάκης, ΚΚΕ και στο βάθος ΖωήΌλα τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, έχουν αναστατώσει ένα μεγάλο μέρος του «προοδευτικού» κόσμου, ιδίως όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να μοιραστούν σε ακόμη μικρότερα κομμάτια την εξουσία, κατά την νομή της. Πριν, όμως, την επίσημη «φωνή του κόμματος», θέση για το «κόμμα Καρυστιανού» πήρε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας σε κοινή θέα από τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Κίνηση, η οποία θα συνοδευόταν είτε με αποκατάσταση της σχέσης με την Κουμουνδούρου, είτε με.. παραίτηση, μολονότι η τελευταία δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. Εντούτοις, δεν είναι λίγα τα στελέχη που θεωρούν πως ο Νικόλας Φαραντούρης θα πρέπει να παραιτηθεί, αν σκοπεύει τελικά να ακολουθήσει την Μαρία Καρυστιανού στον νέο της πολιτικό στόχο.
