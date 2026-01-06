ΚΚΕ και Βελόπουλος κατά Καρυστιανού, μιλούν για «παμπάλαιες εκφράσεις» και «σωτήρες του τίποτα»

Βελόπουλος: Ο λαός επενδύει σε σωτήρες του τίποτα

αποκάλυψε πως το νέο κόμμα “όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούμε να είμαστε, να μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία”, δίνοντας ραντεβού με τους πολίτες στις επόμενες εθνικές κάλπες.

Συνεχίζοντας τόνισε «αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» συνέχισε.

Κλείσιμο

Ως προς την στελέχωση του νέου κόμματος ενόψει και της καθόδου του στις επόμενες εθνικές εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως “προαπαιτούμενα” για τους συμμετέχοντες την “εμπειρία” και τη “γνώση”, με “κόκκινη γραμμή” τυχόν εμπλοκή των ενδιαφερομένων με κάποιο πολιτικό χώρο.

Ως προς την αναγνωρισιμότητα των στελεχών, αυτοί δεν πρέπει να είναι “απαραίτητα γνωστοί” στο δημόσιο βίο, αλλά κριτήρια επιλογής τους θα είναι “ η καθαρότητα γενικώς, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα”, όπως είπε η κυρία Καρυστιανού, εντάσσοντάς τα στα βασικά. Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι

Απαντώντας για το εάν θα ηγηθεί η ίδια του κόμματος, η κ. Καρυστιανού δεν απάντησε θετικά σε κάτι τέτοιο, αλλά και λέγοντας πως “ο λαός θα δείξει τον ηγέτη” και μάλιστα μέσα “από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του”, πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, “όποιος ηγηθεί αυτής της προσπάθειας εγώ θα ήθελα να έχει άλλα χαρακτηριστικά” δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, απαριθμώντας ανάμεσα σε αυτά την αγάπη για το δίκαιο, την καθαρότητα, την τόλμη και το θάρρος.