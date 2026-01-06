Καραχάλιος: Η Καρυστιανού είναι αυταρχική και θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα, επιλέγει το στρατόπεδο της υπερδεξιάς
Ο κ. Καραχάλιος είπε ότι η κ. Καρυστιανού στηρίζεται στη δημοφιλία της και εξήγησε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί και πως εκείνη πιστεύει ότι «γνωρίζει τα πάντα και για την πολιτική»
«Είναι αυταρχική» και «δεν δέχεται καμία κριτική», είπε ο Νίκος Καραχάλιος σχολιάζοντας την είδηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ εξηγώντας τους λόγους που δεν συνέχισαν μαζί είπε ότι επιλέγει ένα «επικίνδυνο στρατόπεδο» που είναι αυτό της «υπερδεξιάς».
«Βλέπω μία γυναίκα με πολύ μεγάλη δημοφιλία όπως ο κ. Βαρουφάκης τον Ιανουάριο του 2015. Η δημοφιλία δεν είναι το μόνο προσόν που χρειάζεσαι για να κάνεις πολιτική καριέρα και μάλιστα να δηλώνεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα και να λες και ξεκάθαρα ότι σε μία εποχή συνεργασιών, δεν θα συνεργαστείς με κανέναν», είπε ο κ. Καραχάλιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.
«Καλά κάνει και θέλει να κάνει κόμμα, είναι φιλόδοξη γυναίκα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Εξήγησε ότι «η πολιτική απαιτεί και απαντήσεις», και πως από όσα είπε η κ. Καρυστιανού χθες «δεν φωτισθήκαμε σε τίποτα παρόλο που ήταν παραμονή των Θεοφανίων».
Σε ερώτηση γιατί ενώ πήγαιναν χέρι-χέρι, ξαφνικά άφησε ο ένας το χέρι του άλλου ο κ. Καραχάλιος απάντησε: «γιατί η κ. Καρυστιανού είναι αυταρχική, δεν δέχεται καμία κριτική, δεν δέχεται καμία βελτίωση».
Ο ίδιος σημείωσε ότι η κ. Καρυστιανού «θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα και για την πολιτική» και πως «μιλάει συνεχώς για κάθαρση, χωρίς να μας λέει πώς».
Σε εκείνο το σημείο είπε για την Μαρία Καρυστιανού ότι εκείνη «επιλέγει ένα στρατόπεδο, το οποίο εγώ της είπα ότι όχι μόνο δεν πρέπει να το κάνει, αλλά είναι και επικίνδυνο». Όταν ερωτήθηκε ποιο είναι αυτό απάντησε ότι είναι αυτό της «υπερδεξιάς».
