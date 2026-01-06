Καραχάλιος: Η Καρυστιανού είναι αυταρχική και θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα, επιλέγει το στρατόπεδο της υπερδεξιάς

Ο κ. Καραχάλιος είπε ότι η κ. Καρυστιανού στηρίζεται στη δημοφιλία της και εξήγησε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί και πως εκείνη πιστεύει ότι «γνωρίζει τα πάντα και για την πολιτική»