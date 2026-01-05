Καρυστιανού για νέο κόμμα: Οργανώνεται πολύ γρήγορα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ - Ο Τσίπρας υπέγραψε το χειρότερο μνημόνιο

«Μου έχουν προσφέρει πολλά χρήματα και τίτλους για να σιωπήσω είπε στη συνέντευξή της (σ.σ. χωρίς να αναφέρει ποιοι ήταν αυτοί) και πρόσθεσε πως όταν είδαν ότι αυτά δεν έπιασαν έφτασαν στο σημείο να της απειλήσουν ακόμα και το παιδί της.





Μιλώντας για τα σενάρια περί συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι». Γενικά, εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».Ιδιαιτέρως αυστηρή ήταν η κ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Έκανε λόγο για υποβάθμισή τουςείπεΤέλος σε ερώτηση αν με την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις ή εκδηλώσεις, απάντησε: «Στα τρία χρόνια από την τραγωδία θα έχουμε μπροστά μας την έναρξη μιας δίκης. Μπορεί στις 28 Φεβρουαρίου να χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους για τους αγρότες, τις ένοπλες δυνάμεις την ακρίβεια και βέβαια για τα Τέμπη».