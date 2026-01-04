Το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλα καρτ, λένε από το περιβάλλον Τσίπρα για την τοποθέτηση Μητσοτάκη στο θέμα της Βενεζουέλας

Το Διεθνές Δίκαιο είναι θεμέλιο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες, σχολίαζαν πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό