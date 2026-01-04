Κυβερνητικές πηγές για Βενεζουέλα: Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη, επισημαίνουν οι πηγές για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης