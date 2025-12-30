Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την αυτοψία στον Βοτανικό: Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό, γίνεται πλέον πραγματικότητα
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την αυτοψία στον Βοτανικό: Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό, γίνεται πλέον πραγματικότητα

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ξενάγηση στον χώρο του εργοταξίου, από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την αυτοψία στον Βοτανικό: Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό, γίνεται πλέον πραγματικότητα
«Η πρόοδος στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό και το ονειρεύονταν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες, γίνεται πλέον πραγματικότητα» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media για την πορεία των εργασιών στο υπό ανέγερση νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Την ανάρτηση συνοδεύει βίντεο από την αυτοψία που πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης στον χώρο του εργοταξίου, όπου ξεναγήθηκε στις εργασίες από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι η «διπλή ανάπλαση» — που περιλαμβάνει το νέο γήπεδο, πάρκα και αθλητικές υποδομές — μετατρέπει μια υποβαθμισμένη περιοχή σε σημείο ανάπτυξης και ζωντάνιας για την πρωτεύουσα.

