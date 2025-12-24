Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από μαθητές και πολιτιστικό Σύλλογο, ντυμένος «Άγιος Βασίλης» ο Πίνατ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν ευχές και δώρα για τις γιορτές

Tα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του, στο Μέγαρο Μαξίμου είπαν μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές. Ανάμεσα στα δώρα που έκαναν στον πρωθυπουργό ήταν ένα γούρι και ένα καράβι.

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά Κωνσταντίνο, Σοφία και Δάφνη
Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μία φορά και ο Πίνατ, ο σκυλάκος του πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχθηκε τους καλεσμένους ντυμένος Αϊ Βασίλης. Φυσικά και αυτός πήρε τα δωράκια του, λούτρινα παιχνιδάκια.

