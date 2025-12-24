«Έναν χρόνο μετά, νιώθω ευγνωμοσύνη»: Η τρυφερή ανάρτηση της Τατιάνας Παπαδοπούλου για την επέτειο γάμου με τον Σωκράτη Φάμελλο

Με χορό, γέλιο, κέφι,τρέλα.Με εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει, με τους ανθρώπους που πρέπει.Έναν χρόνο μετά, νιώθω ευγνωμοσύνη.Για τη γαλήνη.Για το μαζί που δεν πιέζει.Για τη συντροφικότητα που κρατά σταθερά το χέρι σου.Όχι γιατί «έπρεπε», όχι γιατί «έτσι κάνουν», αλλά γιατί τελικά η ζωή, όταν θέλει, βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει …με απλότητα, αλήθεια ,αγάπη…με ανθρώπους που μας χωρούν, όπως είμαστε.Σωκράτη, σ’ αγαπώ».Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε repost την ανάρτησή της στα Instagram stories του, σημειώνοντας: «Ένας χρόνος... Τα λέει όλα η Τατιάνα Παπαδοπούλου» και προσθέτοντας δύο καρδούλες.