«Έναν χρόνο μετά, νιώθω ευγνωμοσύνη»: Η τρυφερή ανάρτηση της Τατιάνας Παπαδοπούλου για την επέτειο γάμου με τον Σωκράτη Φάμελλο
Η σύζυγος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει τη μέρα που ενώθηκαν και έναν χρόνο μετά, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το «μαζί» που ζουν - Το repost του Φάμελλου
Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, τιμά την πρώτη επέτειο του γάμου τους.
Περιγράφει με τρυφερότητα τη μέρα που ενώθηκαν και έναν χρόνο μετά, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το «μαζί» που ζουν, για τη συντροφικότητα και την αγάπη που βιώνουν χωρίς «πρέπει» και χωρίς τίτλους, απλώς με αλήθεια και ειλικρίνεια.
Αναλυτικά η ανάρτηση της:
«Σήμερα κλείνουμε έναν χρόνο παντρεμένοι.
Αν με ρωτούσαν παλιότερα, θα έλεγα πως δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία ενός δεύτερου γάμου.
Πίστευα —και κατά έναν τρόπο ακόμη πιστεύω— πως όταν οι κύκλοι κλείνουν, δεν χρειάζεται να τους ανοίγουμε ξανά.
Ότι η ζωή έχει ήδη δώσει όσα έπρεπε … τις εμπειρίες, τα μαθήματα, τα παιδιά μας. Ότι η αγάπη μπορεί να υπάρχει χωρίς τελετές, χωρίς «πρέπει», χωρίς τίτλους.
Κι όμως…
Υπάρχουν στιγμές που δεν έρχονται για να αναιρέσουν όσα πιστεύαμε, αλλά για να τα απαλύνουν. Να τα φωτίσουν αλλιώς.
Η μέρα εκείνη ήταν ακριβώς αυτό…ήρεμη, ζεστή, αληθινή.
Χωρίς φασαρία, χωρίς προσδοκίες, χωρίς ανάγκη να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν.
Και μετά ήρθε το πάρτι.
Ένα πάρτι που οι φίλοι μας σεβάστηκαν απόλυτα την ιδιωτικότητά μας — και γι’ αυτό ήταν ένα από τα ωραιότερα πάρτι της ζωής μας.
Με χορό, γέλιο, κέφι,τρέλα.
Με εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει, με τους ανθρώπους που πρέπει.
Έναν χρόνο μετά, νιώθω ευγνωμοσύνη.
Για τη γαλήνη.
Για το μαζί που δεν πιέζει.
Για τη συντροφικότητα που κρατά σταθερά το χέρι σου.
Όχι γιατί «έπρεπε», όχι γιατί «έτσι κάνουν», αλλά γιατί τελικά η ζωή, όταν θέλει, βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει …με απλότητα, αλήθεια ,αγάπη…με ανθρώπους που μας χωρούν, όπως είμαστε.
Σωκράτη, σ’ αγαπώ».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε repost την ανάρτησή της στα Instagram stories του, σημειώνοντας: «Ένας χρόνος... Τα λέει όλα η Τατιάνα Παπαδοπούλου» και προσθέτοντας δύο καρδούλες.
