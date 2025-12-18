Η Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ αφού υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή, καλωσορίζει τη Φρεγάτα «Κίμων»
Η Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ αφού υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή, καλωσορίζει τη Φρεγάτα «Κίμων»
Καλώς να ορίσει ως φρουρός της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έγραψε στο Facebook
Σε... διαφορετική γραμμή πλεύσης από την Κουμουνδούρου συνεχίζει να κινείται η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη,η οποία στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή του κόμματος και υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες.
Η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα «Belh@rra», έσπευσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλωσορίσει τη νέα φρεγάτα F - 601 «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό «ως φρουρό της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».
Στην ανάρτησή της αναφέρει:
«Έχουμε γη και πατρίδα, όσο έχουμε πλοία στη θάλασσα
~ Θεμιστοκλής
Καλώς να ορίσει η νέα φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» από τη Λοριάν της Γαλλίας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ως φρουρός της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με ισχύ και ψυχή εντός της τους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού μας και κάθε πεσόντα για την υπεράσπιση της Ελευθερίας».
Δείτε την ανάρτησή της
