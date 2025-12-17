Σδούκου για Παππά - ΣΥΡΙΖΑ: Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές
Σδούκου για Παππά - ΣΥΡΙΖΑ: Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές
Η Κουμουνδούρου σε πολλές περιπτώσεις τον κάλυπτε παρά την τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο ευρωβουλευτής, αναφέρει η εκπρόσωπος της ΝΔ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικρίζει σήμερα το αποτέλεσμα της ανοχής που επέδειξε στην τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς» σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε ανάρτησή της στο Χ, για το άγριο επεισόδιο σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές.
Μετά την κάλυψη που σε πολλαπλές περιπτώσεις προσέφερε ο @syriza_gr, αδιαφορώντας για τους χαρακτηρισμούς, την τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς, ήρθε σήμερα να τον θέσει εκτός Ευρωομάδας και να τον παραπέμψει στην επιτροπή δεοντολογίας.
Αιτία ήταν η τραμπούκικη επίθεση του κ. Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του news247. O ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή του κ. Τσίπρα που μας τον σύστησε ως επίδοξο δήμαρχο «αλλαγής», ως και σήμερα που καταδικάζει τον κ. Παππά, τον ανέχθηκε πολλαπλά.
Ανέχθηκε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου ο κ. Παππάς αναφέρονταν σε πολιτικούς αντίπαλους ως «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, (sic)» και ανέχθηκε και την επίθεση με καρέκλα εναντίον του Συμεών Κεδίκογλου ο οποίος είχε δημόσια καταδικάσει τα ηχητικά μηνύματα του κ. Παππά που περιείχαν γλώσσα τραμπούκων και υποκόσμου.
Ο Σύριζα σήμερα δεν διαγράφει τον κ. Παππά, σήμερα αντικρίζει το αποτέλεσμα αυτής του της ανοχής».
Δείτε την ανάρτηση
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές.
Μετά την κάλυψη που σε πολλαπλές περιπτώσεις προσέφερε ο @syriza_gr, αδιαφορώντας για τους χαρακτηρισμούς, την τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς, ήρθε σήμερα να τον θέσει εκτός Ευρωομάδας και να τον παραπέμψει στην επιτροπή δεοντολογίας.
Αιτία ήταν η τραμπούκικη επίθεση του κ. Παππά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του news247. O ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή του κ. Τσίπρα που μας τον σύστησε ως επίδοξο δήμαρχο «αλλαγής», ως και σήμερα που καταδικάζει τον κ. Παππά, τον ανέχθηκε πολλαπλά.
Ανέχθηκε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου ο κ. Παππάς αναφέρονταν σε πολιτικούς αντίπαλους ως «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, (sic)» και ανέχθηκε και την επίθεση με καρέκλα εναντίον του Συμεών Κεδίκογλου ο οποίος είχε δημόσια καταδικάσει τα ηχητικά μηνύματα του κ. Παππά που περιείχαν γλώσσα τραμπούκων και υποκόσμου.
Ο Σύριζα σήμερα δεν διαγράφει τον κ. Παππά, σήμερα αντικρίζει το αποτέλεσμα αυτής του της ανοχής».
Δείτε την ανάρτηση
Κροκοδείλια δάκρυα και καθυστερημένες διαγραφές.— Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) December 17, 2025
Μετά την κάλυψη που σε πολλαπλές περιπτώσεις προσέφερε ο @syriza_gr, αδιαφορώντας για τους χαρακτηρισμούς, την τοξικότητα, το μίσος αλλά και την άσκηση βίας που σκορπούσε ο κ. Παππάς, ήρθε σήμερα να τον θέσει εκτός Ευρωομάδας…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα