ΥΠΕΞ σε Μίτσκοσκι: Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία και είναι απόλυτα δεσμευτικό

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας υποστήριξε ότι «στην πράξη» έχει επανέλθει το όνομα «Μακεδονία»





Όπως τονίζεται, η



δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, καθώς η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.



Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.







Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.



Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.



Κλείσιμο





Τι είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Οι δηλώσεις του ελληνικού ΥΠΕΞ ήρθαν ως απάντηση σε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας χθες (15/12) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού SITEL.



Σχολιάζοντας επικρίσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης SDSM, ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς επειδή είχε υποσχεθεί την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι «στην πράξη» έχει επανέλθει το όνομα «Μακεδονία».



Ως επιχείρημα, ανέφερε ότι ο αρχηγός του SDSM, Βένκο Φιλίπτσε, χρησιμοποιεί σε δημόσιες εμφανίσεις του τον όρο «Μακεδονία» αντί του «Βόρεια Μακεδονία».



Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι , υπενθυμίζοντας ότι η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών.Όπως τονίζεται, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική για τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και ότι στις διεθνείς συνθήκες, καθώς η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.Οι δηλώσεις του ελληνικού ΥΠΕΞ ήρθαν ως απάντηση σε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας χθες (15/12) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού SITEL.Σχολιάζοντας επικρίσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης SDSM, ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανείς επειδή είχε υποσχεθεί την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι «στην πράξη» έχει επανέλθει το όνομα «Μακεδονία».Ως επιχείρημα, ανέφερε ότι ο αρχηγός του SDSM, Βένκο Φιλίπτσε, χρησιμοποιεί σε δημόσιες εμφανίσεις του τον όρο «Μακεδονία» αντί του «Βόρεια Μακεδονία».

«Βλέπω τώρα ότι λένε πως κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Μίτσκοσκι είπε ότι θα επαναφέρει το όνομα, θα ακυρώσει τη Συμφωνία (των Πρεσπών)… Να, λοιπόν, το επαναφέραμε (το όνομα). Μάλιστα, ακόμη και ο Βένκο (Φιλίπτσε), που από το στόμα του έβγαινε μόνο το “βόρεια”, τώρα χρησιμοποιεί το “Μακεδονία”», ανέφερε.



Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας πρόσθεσε ότι το ίδιο, κατά τον ίδιο, ισχύει και για άλλα στελέχη του SDSM, τα οποία –όπως είπε– εμφανίζονται σήμερα ως «οι μεγαλύτεροι πατριώτες», παρότι επί της διακυβέρνησής τους επιτεύχθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα.



«Ακόμα και το SDSM, το οποίο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες συνθηκολόγησης, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και αποδέχτηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι πατριώτες. Τόσο πολύ βγαίνει από τα στόματά τους το “Μακεδονία”. Ούτε μία φορά δεν είπαν “βόρεια”. Ως εκ τούτου, το επαναφέραμε (το όνομα)», δήλωσε.



Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι η μη χρήση του όρου «βόρεια» δεν αλλάζει το επίσημο όνομα της χώρας, ο κ. Mickoski απάντησε ότι η αντιπολίτευση ασκεί «κακή και ψευδή εκστρατεία», τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε μια ώριμη αντιπολίτευση».

17.12.2025, 16:39