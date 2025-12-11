Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης έστησε σόου με κηδειόχαρτο στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ελληνική Λύση ΟΠΕΚΕΠΕ εξεταστική επιτροπή Βουλευτής

Σήκωσε το μεγεθυμένο κηδειόχαρτο φωνάζοντας για το επερχόμενο τέλος του πρωτογενή τομέα

Σόου με κηδειόχαρτο επιχείρησε να στήσει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Μπούμπας

Προσερχόμενος στην αίθουσα που συνεδριάζει η εξεταστική και ενώπιον δημοσιογράφων και φωτογράφων σήκωσε το μεγεθυμένο κηδειόχαρτο φωνάζοντας για το επερχόμενο τέλος του πρωτογενή τομέα.

