Δόμνα Μιχαηλίδου: Τα επόμενα χρόνια θα ρίξουμε στην αγορά 1500 διαμερίσματα - Πώς θα διανεμηθούν στους πολίτες

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσιάζει στο Direct τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και εξηγεί γιατί δεν μπορεί να μπει πλαφόν στα ενοίκια