Ενοίκια: Έρχονται εντατικοί έλεγχοι για τα χαμηλά μισθώματα, πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις
Οι νέοι έλεγχοι θα αξιοποιούν στοιχεία από τράπεζες και παρόχους ενέργειας, ενώ θα εξετάζονται περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα χαμηλά ενοίκια δεν συνάδουν με το κόστος διαβίωσης
Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει από τις αρχές του νέου έτους εκτεταμένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό «ύποπτα» χαμηλών ενοικίων, μετά την περίοδο υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από όσους δήλωσαν λανθασμένα ποσά και έλαβαν μικρότερη επιστροφή. Στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η προσαρμογή των μισθώσεων σε πραγματικά επίπεδα, καθώς χιλιάδες συμβόλαια είτε δεν δηλώνονται είτε εμφανίζουν εξωπραγματικά ποσά —όπως ενοίκιο 5 ευρώ για 107 τ.μ. στα Χανιά ή 10-25 ευρώ σε περιοχές της Αττικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 180.000 από τους 900.000 δικαιούχους επιδότησης δηλώνουν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ μόλις το 10% εμφανίζει ποσά άνω των 400 ευρώ. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την υποψία συστηματικής υποδήλωσης, με την ΑΑΔΕ και το ΥΠΕΘΟ να θεωρούν ότι ο εξορθολογισμός των μισθωτηρίων είναι κρίσιμος τόσο για τη φορολογική δικαιοσύνη όσο και για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Οι νέοι έλεγχοι θα αξιοποιούν στοιχεία από τράπεζες και παρόχους ενέργειας, ενώ θα εξετάζονται περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα χαμηλά ενοίκια δεν συνάδουν με το κόστος διαβίωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα ενοίκια —κατοικιών και επαγγελματικών χώρων— θα πρέπει να πληρώνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, καθώς η πληρωμή με μετρητά παύει να αναγνωρίζεται φορολογικά.
Η ψηφιακή πληρωμή καθίσταται πλέον προϋπόθεση για κάθε ενίσχυση ή έκπτωση: ενοικιαστές που συνεχίζουν να πληρώνουν «στο χέρι» χάνουν το στεγαστικό επίδομα και το νέο βοήθημα έως 800 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στα εισοδήματα από ενοίκια. Οι επιχειρήσεις που εξοφλούν επαγγελματικά μισθώματα χωρίς τραπεζική συναλλαγή δεν θα μπορούν να τα εκπέσουν.
