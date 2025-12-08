Ενοίκια: Έρχονται εντατικοί έλεγχοι για τα χαμηλά μισθώματα, πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Οι νέοι έλεγχοι θα αξιοποιούν στοιχεία από τράπεζες και παρόχους ενέργειας, ενώ θα εξετάζονται περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα χαμηλά ενοίκια δεν συνάδουν με το κόστος διαβίωσης