Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία της Ουκρανίας, καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο ο αναθεωρητισμός

Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των μερών, είπε ο υπουργός Εξωτερικών πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ