Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: Αν θέλει δρόμο προς την ΕΕ, ας κάνει βήματα στο Κυπριακό

Το πλαίσιο για τη Λευκωσία παραμένει η επανέναρξη από το σημείο που διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 στο Κραν Μοντανά, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου