Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό - «Κουμπώνουν» Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν για τις συλλογικές συμβάσεις ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει μια τέτοια τριγωνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης-εργοδοτών και εργαζόμενων