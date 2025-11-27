Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό - «Κουμπώνουν» Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες
Με τη λογική ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να αφήσει το πόδι από το γκάζι και πρέπει να συνεχίσει να παράγει θετικές ειδήσεις για τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το προτελευταίο Υπουργικό της χρονιάς, με πολλά θέματα και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην ατζέντα. Η συνεδρίαση έρχεται στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων για την επί του πρακτέου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από την αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως, η οποία χειρίστηκε για μήνες το θέμα με τους κοινωνικούς εταίρους και σήμερα θα ενημερώσει αρμοδίως και το Υπουργικό.
Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει μια τέτοια τριγωνική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης-εργοδοτών και εργαζόμενων και γίνεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία θέτει κανόνες στην αγορά και προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Πρακτικά, στις αρχές του 2026 θα καταργηθούν και οι τελευταίοι σχετικοί μνημονιακοί νόμοι και μετά ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να διασφαλιστούν υψηλότεροι μισθοί και η προαναφερθείσα εργασιακή ασφάλεια.
Η εν λόγω εξέλιξη, για την οποία θα ενημερώσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Δημήτρης Παπαστεργίου, θα δημιουργηθεί μια νέα Γενική Διεύθυνση στο Κτηματολόγιο με ευθύνη της ΥΔΟΜ (Πολεοδομίες). Πιλοτικά το σχέδιο θα εφαρμοστεί από το 2026 και πλήρως από το 2027, ενώ η λογική δεν είναι απλά να «σπάσει το απόστημα» της διαφθοράς, με την αποκέντρωση από τους Δήμους, αλλά να δημιουργηθεί πρακτικά ένα one stop shop σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται και συναίρεση δομών των Πολεοδομιών, με πρόβλεψη για εθελοντική παραμονή του προσωπικού που το επιθυμεί, αλλά η σημαντικότερη τομή θα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού pool για τις πολεοδομικές πράξεις, ώστε αν μια υπηρεσία έχει συμφόρηση, μια άλλη ενδεχομένως και από άλλη γεωγραφική περιοχή, να μπορεί να διεκπεραιώνει την υπόθεση.
Η μεταρρύθμιση για τις ΠολεοδομίεςΣτην ατζέντα του υπουργικού θα βρεθούν επίσης ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου, αλλά και ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός για την περίοδο 2026-2030. Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει ευρύτερες αναφορές, στη λογική της ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του συσσωρευμένου πληθωρισμού. Πλην όμως μια κεφαλαιώδης μεταρρύθμιση που αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες είναι η συναίρεση του Κτηματολογίου με τις Πολεοδομίες, ώστε οι δεύτερες να αποτελέσουν πλέον βασικό βραχίονα του πρώτου.
Οι αλλαγές για τις κληρονομιέςΣημαντική είναι και η μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο που παρουσίασε το «ΘΕΜΑ» την περασμένη Κυριακή. Με το νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Γιάννη Μπούγα εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο μετά από 80 χρόνια και γίνονται προσαρμογές με βάση τις κοινωνικές αλλαγές και τον θεσμό της οικογένειας. Καθιερώνεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, επιτρέποντας στον διαθέτη να ρυθμίζει εν ζωή τη διανομή της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων άυλων δικαιωμάτων. Αναθεωρείται το σύστημα ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του αποβιώσαντος, με δυνατότητα εξόφλησης μέσω της κληρονομούμενης περιουσίας και αποφυγή αποποίησης. Αυξάνεται η νόμιμη μοίρα του επιζώντος συζύγου στο 33,3% και τροποποιούνται οι λόγοι αποκλήρωσης, με έμφαση στην αχαριστία. Εισάγονται επίσης δικλίδες ασφαλείας για τις διαθήκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για ψηφιακή διαθήκη και της απαγόρευσης εκμετάλλευσης ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας.
