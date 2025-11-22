Γεωργιάδης: «Ψώνιο» ο Καραναστάσης - Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον... ήρωα Διαμαντή

τολμούσε εκμεταλλευόμενος την δυνατότητα του να καταρτίζει τις λίστες, εάν έπαιρνε την θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή, για να διορίσει στη θέση του την σύζυγό του, τι θα έλεγε για αυτό η κυρία Πρόεδρος ή οι υποτιθέμενοι «αντισυστημικοί» της ψηφοφόροι….υποκριτές!Εν πάση περιπτώσει η Βουλή και η Κοινή Γνώμη το προσπεράσαμε σεβόμενοι τα προσωπικά της, την «ιδιαιτερότητα» του χαρακτήρα της, ότι ήταν ένα καινούργιο κόμμα, από αστική ευγένεια κλπΟ κ. Καραναστάσης δεν εμφανιζόταν άλλωστε και ποτέ στην Βουλή, άντε σε καμμία επιτροπή, δεν έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του και ξαφνικά, προφανώς διότι τσακώθηκε μαζί της, παραιτήθηκε. Ως εδώ καλά, θα του έλεγα και μπράβο που αφού τσακώθηκε της έδωσε και την έδρα πίσω (άλλωστε δώρο δικό της προς αυτόν ήταν η έδρα, λες και ήταν κάποιο μπιμπελό της), αλλά αυτός αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε την βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα. Δηλ αυτός ο διορισμένος σύντροφος/βουλευτής, κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να είναι βουλευτές έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και σε κάθε περίπτωση έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ αυτός δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο.Άντε ως εδώ καλά, ένα ψώνιο παραπάνω ένα ψώνιο παρακάτω δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά σαν να μην έφταναν όλα αυτά η κυρία Πρόεδρος, από τύψεις, λόγω των συναισθημάτων της; Ποιος ξέρει; Έκανε μία γελοία δήλωση για τον «ηρωισμό» του κ. Καραναστάση λόγω της παραιτήσεως του…μόνον που δεν πρότεινε ακόμη να του στήσουμε και ανδριάντα ως ο «ήρως παραιτηθείς διορισμένος βουλευτής»…Άντε να περάσει και αυτό, αλλά σαν να μην έφταναν πλέον όλα αυτά, έρχεται η κυρία Πρόεδρος στην Βουλή και από τα 15 λεπτά του χρόνου της, αφιέρωσε τα 12…όχι στο νομοσχέδιο αλλά στον…. «Ήρωα Διαμαντή»…..και ξανά μανά τα ίδια από την αρχή...Σήμερα πήγε στο@MegaTvOfficialστην εκπομπή της@fayskordaκαι τσακωνόταν με τον@D_ougarezosο οποίος λέει «τόλμησε» «να συμφωνήσει μαζί μου»…στην πραγματικότητα διότι της έθιξε τον Διαμαντή της, επειδή της είπε την φράση: «Ε δεν χάσαμε και τον Τσώρτσιλ»….έγινε θηρίο. Τώρα μιλάμε όλα αυτά, για έναν διορισμένο και απολύτως εξαφανισμένο βουλευτή, ο οποίος αφού έφυγε μετά από δύο χρόνια θητείας, δεν έχει αφήσει την παραμικρή Κοινοβουλευτική παρουσία του που να είναι αξιομνημόνευτη.Ευτυχώς δηλ που έχουμε θεσπίσει στην Βουλή τον κόφτη του χρόνου (άλλο ένα κατόρθωμα της) διότι αν δεν υπήρχε ο κόφτης, θα μας μίλαγε για τον Διαμαντή και τον ηρωισμό του στο «Τεπελένι» της εκλογικής λίστας καμμία εβδομάδα συνεχόμενα.Με συγχωρείτε αλλά πλέον αυτά που συμβαίνουν είναι αχαρακτήριστα και το να μας κατηγορεί πλέον η συγκεκριμένη πάει πολύ».