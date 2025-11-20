Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σιγκαπούρης - «Η ελληνική οικονομία πάει εξαιρετικά υπό την ηγεσία σας»

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο ομόλογός του από τη Σιγκαπούρη είχαν τον ακόλουθο διάλογο:Είναι πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ, έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη. Είμαστε και οι δύο ναυτιλιακές χώρες, και δύο χώρες που ενδιαφερόμαστε πολύ για τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Για εμάς, έχει πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε και στο ασιατικό κοινό τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε αυτές τις επενδυτικές ροές να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Επομένως, είναι μια σπουδαία ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ.Και η οικονομία έχει καλή πορεία υπό την ηγεσία σας, βλέπουμε ότι συνεχίζει να απογειώνεται. Και βλέπουμε πολλές νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και των διαφόρων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης που είναι ήδη σε ισχύ. Μέσω αυτών θέλουμε ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις.Ο Πρωθυπουργός έγινε στη συνέχεια δεκτός από τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Ταρμάν Σανμουγκαρατνάμ, με τον οποίο έγινεγια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας Κωνσταντίνο και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.