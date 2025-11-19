Πατέλης: Το θετικό της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν ότι διέλυσε τις ψευδαισθήσεις, ότι δηλαδή υπάρχουν εύκολες λύσεις

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dec5tz573wv5)

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Η μεγάλη επιστροφή» και στην περίοδο κατά την οποία υπηρέτησε στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε ο Αλέξης Πατέλης σε συνέντευξή του στο Action 24.Αναφερόμενος στη σύγκριση του δικού του βιβλίου με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διεξοδική εξέταση του πώς η χώρα κατέρρευσε και πώς κατάφερε να ορθοποδήσει. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε μια αποτίμηση της κυβέρνησης Τσίπρα, λέγοντας: «Διέλυσε την ιδέα των ψευδαισθήσεων, ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις».Ο Αλέξης Πατέλης υπογράμμισε ότι η επιστροφή της Ελλάδας στην οικονομική κανονικότητα και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτέλεσαν το επιστέγασμα των προσπαθειών της τελευταίας τετραετίας. Αναφερόμενος ειδικότερα στο 2015 και το δημοψήφισμα, χαρακτήρισε την περίοδο ως προσωπικά και οικογενειακά φορτισμένη, σημειώνοντας: «Ήταν μια περίοδος που όλοι ζήσαμε έντονα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντικότερη αρνητική συνέπεια εκείνων των γεγονότων, την υπονόμευση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. «Είχε τρωθεί η αξιοπιστία της χώρας», τόνισε, εξηγώντας ότι είχε εδραιωθεί η αντίληψη πως «οι Έλληνες λένε ψέματα».Ο πρώην οικονομικός σύμβουλος περιέγραψε ως δυσκολότερη περίοδο της καριέρας του στο Μέγαρο Μαξίμου την πανδημία, επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρχαν τα χρήματα» για τη διαχείριση της κρίσης. Μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων ανέφερε την κατάσταση της ΔΕΗ το 2019, η οποία κινδύνευε με μπλακ άουτ, αλλά και τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε άμεση ανάγκη κεφαλαίων.Μιλώντας για την είσοδό του στην πολιτική, εξήγησε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στάθηκα στην ουρά τον Ιανουάριο του 2016 για να τον ψηφίσω και κάποια στιγμή ήρθε ένα email που με καλούσε να τον γνωρίσω», είπε. Το 2019 του προτάθηκε να ενταχθεί στο οικονομικό επιτελείο, κάτι που –όπως ανέφερε– «νιώθει τεράστια προσωπική ικανοποίηση» που έζησε.