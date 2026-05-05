Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια

Πατριάρχη

Κλείσιμο

Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια.Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμανη ενώ η τελευταία ομιλία τουΒαρθολομαίου στην Ολομέλεια του ελληνικού κοινοβουλίου είχε γίνει πριν 27 έτη το 1999.Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής έχει προγραμματιστεί επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».