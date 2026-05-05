Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου, Σάκη Αρναούτογλου
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα
Εκδήλωση με θέμα «Κλιματική κρίση: από την απειλή στην δική μας πρόταση βιωσιμότητας», διοργανώνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23).
Στην εκδήλωση, όπου θα συζητηθούν η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, την προστασία και διαχείριση των δασών, τη βιώσιμη υδατική πολιτική, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης,
Το λόγο θα πάρουν, επίσης, η Μαρία Δαμανάκη, σύμβουλος στους OCEANS 5, αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην Ευρωπαία επίτροπος για τη θάλασσα, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου), ο Σάκης Αρναούτογλου, μετεωρολόγος, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου) και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ.
