Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου, Σάκη Αρναούτογλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μανώλης Χριστοδουλάκης ΠΑΣΟΚ

Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου, Σάκη Αρναούτογλου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα

Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου, Σάκη Αρναούτογλου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Εκδήλωση με θέμα «Κλιματική κρίση: από την απειλή στην δική μας πρόταση βιωσιμότητας», διοργανώνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23).

Στην εκδήλωση, όπου θα συζητηθούν  η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, την προστασία και διαχείριση των δασών, τη βιώσιμη υδατική πολιτική, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης,

Το λόγο θα πάρουν, επίσης, η Μαρία Δαμανάκη, σύμβουλος στους OCEANS 5, αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην Ευρωπαία επίτροπος για τη θάλασσα, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου), ο Σάκης Αρναούτογλου, μετεωρολόγος, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου) και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ.
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης